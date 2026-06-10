Die Vorlage eines Budgets ist für die Regierung eine Pflichtübung, sogar eine verfassungsrechtlich verlangte. Das heißt aber nicht, dass diese Übung auch immer gelingt. Es sind bekanntlich schon Regierungen daran gescheitert. Vor ein paar Monaten schien das auch bei dieser Koalition keineswegs ausgeschlossen.

Die drei Parteien waren zwar als Budgetsanierer angetreten, hatten sich aber auch allerhand Wünsche für die Zeit nach 2027 in den gemeinsamen Vertrag geschrieben. Viele davon waren mit dem politischen Schreckensbegriff des Budgetvorbehalts versehen. Doch die Hoffnung war groß, dass die Spielräume bis dahin ausreichen, um die Begehrlichkeiten auch Realität werden zu lassen.

Das Doppelbudget war keine Selbstverständlichkeit

Unterwegs sah es auch nicht so schlecht aus, doch dann brach der Iran-Krieg aus, schnellten die Energiepreise in die Höhe und die Konjunkturaussichten in die Gegenrichtung. Das war es dann auch mit den budgetären Spielräumen. Der Fiskalrat mahnte zu weitaus kräftigerer Konsolidierung. Dazu kamen bleibend schlechte Umfragewerte für ÖVP und SPÖ sowie wachsende Konflikte innerhalb des pinken Juniorpartners. Das ist der Stoff, aus dem sich jene politischen Dynamiken nähren, die mit einem „Es reicht!“ enden können. So lehrt es die Geschichte der Zweiten Republik.

Insofern ist das Doppelbudget, das der Bundesregierung sogar bis 2028 den fiskalischen Weg weist, keine Selbstverständlichkeit. Es gab auch nur wenige Irritationen, die zudem fast schon wieder vergessen sind. Und mit der kürzlich vereinbarten Lohnnebenkostensenkung lieferte die Koalition schon so etwas wie eine Überraschung. Auch sie stand unter Budgetvorbehalt, galt aber fast als unfinanzierbar.

Allerdings bleiben einige heikle Fragen unbeantwortet. Die Reform der Wehrpflicht ist im Budget mit keinem Wort angesprochen, die Nachfolge der Eurofighter wurde auf Herbst vertagt, und bei vielen Kürzungen sind zwar die Beträge vereinbart, nicht aber das Wie. Darin liegt noch ein Zündstoff für diese Koalition.

Rasenmäher statt Schwerpunktsetzung

Die Einigung auf das Budget hat aber auch ihren Preis. Es ist ein achtbarer Kompromiss, aber kein mutiger. Dafür fehlt die Schwerpunktsetzung und liegt zu viel Gewicht der Konsolidierung auf der Einnahmenseite. Gespart wird mit dem Rasenmäher. Dass das Klimabudget die stärksten Einbußen aller Teilbereiche verzeichnet, zeigt zudem, dass auch diese Regierungsparteien die eigene Klientel vor das Notwendige stellen.

Die geplanten Staatsreformen sind nicht Teil des Budgets, sondern Gegenstand der Gespräche mit den Bundesländern. Sie sollen zum großen Erbe dieser Regierung werden – und ihren Nachfolgern das Budgetieren deutlich erleichtern. Dass Finanzminister Markus Marterbauer in seiner Rede die „Finanzierbarkeit der Sozialsysteme“ ansprach und weitere Maßnahmen ankündigte, ist beachtenswert. Nach Jahren des Schönredens war das eine wichtige und klare Ansage – und vielleicht ein erster Schritt zu mutigen Entscheidungen?