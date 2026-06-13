Noch Anfang der 1970er-Jahre brachten die 20- bis 24-jährigen Frauen die meisten Kinder zur Welt. Heute sind es die 30- bis 34-Jährigen. Und: Jede vierte schwangere Frau ist heute über 35 Jahre alt. Viele Frauen schieben ihre Familienplanung immer weiter nach hinten. Larissa Werner ist hier eine Ausnahme. Die junge Kärntnerin wurde mit Anfang 20 Mutter einer kleinen Tochter – mitten im Schuljahr.

Die Rosentalerin besucht die zweite Klasse der Höheren Technischen Bundes- und Versuchsanstalt in Ferlach. „Ich wusste nicht wirklich, was ich machen will, bin daher zunächst in eine andere Schule gegangen“, erzählt die junge Frau im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Aber ich bin kreativ, zeichne vor allem gerne.“ Damit landete sie im Herbst 2024 in der HTL Ferlach mit dem Schwerpunkt Graveur inklusive Tattoo-Artist. Mit Beginn des aktuellen Schuljahres war Larissa Werner aber schon schwanger. „Ich habe im Oktober einen Test gemacht und das Ergebnis war positiv“, erinnert sich die Schülerin. Zum ersten Schock kam die Freude. „Meine ganze Familie hat sich total gefreut. Da habe ich gewusst, ich schaffe das.“

Der Vorteil einer guten Schülerin

Eine Bestätigung der Schwangerschaft legte Werner der Schule vor. „Alle Lehrer haben mir auch ihre volle Unterstützung zugesagt“, erzählt sie. Dann hieß es büffeln, bis Mai standen für die werdende Mutter auch bereits alle Noten fest. „Ich habe das Glück, eine gute Schülerin zu sein, also war es nicht so schwer für mich.“ Dennoch: Am 6. Mai drückte sie noch die Schulbank, wenige Stunden später fand sie sich im Kreißsaal wieder. Am 7. Mai hielt Larissa Werner ihre Tochter Aisa-Sophie bereits im Arm.

Seitdem besucht die junge Mutter die Schule nur sporadisch – zumeist für einen kurzen Abstecher, um Klassenkameraden zu besuchen oder mit Lehrern etwas zu besprechen. Manchmal ist auch der Nachwuchs mit dabei. „Demnächst muss ich aber für mehrere Stunden in die Werkstatt“, weiß Larissa Werner bei einem Blick auf ihren Stundenplan. Dann schaut Oma Susanne auf das jüngste Familienmitglied. Zum leiblichen Vater besteht kein Kontakt. Nach wie vor lebt Larissa Werner im Haus ihrer Eltern in Weizelsdorf in ihrem Kinderzimmer. Für Tochter Aisa-Sophie wurde eigens ein Zimmer eingerichtet.

So gut es geht, versucht Larissa Werner ihr Leben als junge Mama alleine zu bewältigen. Die schlaflosen Nächte halten sich (noch) in Grenzen. „Sie wacht ein bis zwei Mal pro Nacht auf, ich bin also halbwegs ausgeschlafen – auch, wenn ich zur Schule muss. Während der Schwangerschaft war ich müder“, sagt die Kärntnerin, die in ihrer Situation von ihrer Reife profitiert. Zeit für Freundinnen findet sie dennoch – entweder ist ihre Tochter mit dabei oder sie ist in der Obhut der Familie. „Ich war schon vorher nicht die große Fortgeherin, deshalb fehlt mir das auch nicht.“ Die andere Seite ist die finanzielle. Aktuell leben Mutter und Tochter von der Familienbeihilfe und von einem geringen Kinderbetreuungsgeld. „Mutterschutz gibt es für Schülerinnen nicht“, weiß Werner aus Erfahrung.

Wenn die Rosentalerin ab Herbst wieder zur Schule geht, ist Aisa-Sophie bereits fünf Monate alt. Auch dann wird Oma Susanne auf sie schauen. „Mit einem Jahr geht sie in die Krabbelstube“, blickt die junge Mutter in die Zukunft, die ihre Situation als Schülerin wie einen Job ansieht. Wenn Larissa Werner dann ihr Maturazeugnis bekommt, wird ihre Tochter mit Sicherheit dabei sein. „Nur beim Maturaball werde ich sie wohl zu Hause lassen.“

Kein Einzelfall

Dass immer wieder werdende Mütter die Schulbank drücken, bestätigt die Bildungsdirektion Kärnten. Über genaue Anzahl liegen aus Datenschutzgründen allerdings keine statistischen Erhebungen vor. „Auch während einer Schwangerschaft soll jungen Frauen die Chance auf einen erfolgreichen Schul- oder Ausbildungsabschluss erhalten bleiben“, heißt es aus der Behörde. „Die Schulen begleiten betroffene Schülerinnen in dieser besonderen Lebensphase mit großer Sorgfalt und individueller Unterstützung. Gemeinsam mit den jungen Frauen werden Lösungen erarbeitet, die sowohl den gesundheitlichen Bedürfnissen als auch den Anforderungen der Ausbildung gerecht werden.“ Darüber hinaus organisieren die Schulstandorte Unterstützungs- und Vernetzungsangebote mit externen Beratungsstellen.