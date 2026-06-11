Die Pensionserhöhung im kommenden Jahr wird mit 2,95 Prozent unter der Inflationsrate liegen. Das war im Zuge der Budgetverhandlungen beschlossen und vor einigen Wochen präsentiert worden. Im Doppelbudget sind aber auch für 2028 bereits Zahlen eingestellt. Diese deuten ebenfalls auf eine moderate – sprich niedrige – Anpassung hin. Im Bericht zum Haushaltsplan ist auch von „weiteren angenommenen Einsparungen“ zu lesen.

In den nächsten zwei Jahren will die Regierung insgesamt 559 Millionen Euro an Sparvolumen über die Pensionsanpassungen lukrieren. Dazu kommen 125 Millionen Euro durch Kürzungen bei Kuren. Die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“, wie Kuren heutzutage heißen, wird auch von den Pensionskassen bezahlt. Was die Zahlen genau für die Erhöhung 2028 bedeuten, kann aber noch nicht gesagt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es weder Beschlüsse noch Gespräche zur Anpassung in zwei Jahren. Allerdings musste das Finanzministerium eine Zahl für den Zuschuss zur Pensionsversicherung ins Budget schreiben – und diese weist von 2027 auf 2028 einen geringeren Anstieg aus als im Jahr davor. Sollte die Inflationsrate nicht bald deutlich sinken, könnte auch die übernächste Pensionserhöhung einen zumindest kleinen Kaufkraftverlust bringen – oder die Regierung schichtet im Budget noch um.

Kostendynamik entschärft – vorübergehend

Mit den Maßnahmen im Bereich Pensionen ist es der Koalition gelungen, die starke Kostendynamik vorübergehend herauszunehmen. Noch im Jahr 2023 lagen die gesamten Pensionsausgaben (inklusive Beamtenpensionen) bei einem Viertel der Steuereinnahmen. Aus den 25 Prozent sollten in nur fünf Jahren 33 Prozent werden, also schon ein Drittel der Einnahmen verschlingen. Nun geht es in Richtung 31,7 Prozent. Das ist immerhin eine Stabilisierung.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) machte bei der Budgetrede klar, dass auch in Zukunft bei den Pensionen etwas passieren muss. „Wir werden solche Maßnahmen auch in den kommenden Jahren immer wieder benötigen, um die Sozialsysteme finanzierbar zu halten“, sagte er. Das zeigt auch der weitere Budgetpfad, der bis 2031 vorliegt. Ohne Maßnahmen würden dann schon 35 Prozent der Steuereinnahmen für Pensionen verwendet werden müssen.

Anstieg um 1,2 Milliarden Euro

Was das für die Haushaltserstellung heißt, offenbart auch das Doppelbudget. Die Justiz erhält im nächsten Jahr 5,8 Millionen Euro mehr, dagegen Kunst und Kultur um 21 Millionen weniger. Der riesige Bildungsbereich bekommt ein Plus von 313 Millionen Euro, die Gesundheit von immerhin 142 Millionen, das Militär verzeichnet durch die Aufrüstungspläne eine Steigerung um 390 Millionen Euro. Die zwei Budgetposten für die Pensionen (PVA und Beamte) wachsen im Jahr 2027 – und trotz der geringen Anpassung – allerdings gleich um 1,24 Milliarden Euro.