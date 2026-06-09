Im März 2025 wurde bekannt, dass Linda Habich und Stephan Loibnegger die neuen Pächter vom Seegasthaus am Hörzendorfer See sind. Die „Uferei“ wurde von vielen Kritikerinnen und Kritikern seit der Eröffnung gelobt.

Ende Februar wurde der Betrieb aber für kurze Zeit für Umbauarbeiten geschlossen. „Wir haben die Küche und den Thekenbereich erneuert und auch die Außenfassade erstrahlt nun in neuem Glanz“, erklärt Linda Habich. Ab Donnerstag, 11. Juni, soll es ein Soft-Opening geben. „Ab Mittwoch, 17. Juni, gehen wir wieder in den regulären Betrieb über“, so Habich.

Nach der Verlegung der Landesstraße und der umfassenden Neugestaltung der Seeterrasse wurde nun der Gasthof modernisiert. „Wir haben jetzt mehr Kapazitäten. Die Räume sind offener, heller und freundlicher. Die Gäste haben nun auch einen wunderschönen Panoramablick auf den See. Ein paar Kleinigkeiten für die Optik und den Komfort kommen noch, aber wir können wieder zum normalen Betrieb zurück“, erklärt Loibnegger und fügt an: „Da wir die Küche erneuert haben, können wir das bestellte Essen auch schneller zubereiten und schneller den Gästen servieren. Wir bieten weiterhin unsere gewohnte Karte an. Doch durch die erneuerte Küche kann ich das Angebot ein bisschen ändern und etwas ergänzen.“

Seit Beginn dürfen sich die Gäste auf eine Mischung aus regionaler Hausmannskost, mediterranen Gerichten und hausgemachter Pizza aus dem Holzofen freuen. Wie viel investiert wurde, will das Paar nicht verraten. Ein Team von zehn Personen sorgt sich derzeit um das Wohl der Gäste. „Wir suchen aber noch Personen, vor allem im Service. Wir können das Team auf 15 Personen ausweiten“, betont Loibnegger. Platz bietet die Uferei außen für 90 Personen. „Innen und außen haben 180 Personen Platz“, fügt Habich an.

Für das Projekt setzte man auf die Expertise von Architekt Stefan Kogler, Geschäftsführer von „Skape Architects“.