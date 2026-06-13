„Mama und Papa haben ihr ganzes Leben gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet“, erzählt ihr Sohn Manfred L. „Wir waren fast nie auf Urlaub. Meine Eltern haben einen Großteil ihrer Energie in ihre Betriebe gesteckt.“ Die Gewinne daraus haben sie eisern gespart – für ihr einziges Kind und ihre Enkel. Schließlich sollten die es einmal finanziell sorgenfreier haben.

Jahrzehntelang hat das Ehepaar bei der Volksbank (VB) eingezahlt, in zwei Sparbücher und auf ein Konto. Zuerst bei einer kleineren VB-Filiale, dann bei jener in der Stadt Villach. „Meine Eltern hatten einen sehr guten Kundenberater, ihm und der Bank haben sie komplett vertraut“, erzählt Manfred L. „Mein Vater hat ausnahmslos in fest verzinsliche Wertpapiere investiert und sich von Beginn an gegen Spekulationsgeschäfte verwehrt. Das war niemals ein Thema.“

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit konnte sich sehen lassen: Über all die Jahrzehnte und Dank damals beachtlicher Zinsen waren auf dem Konto knapp 348.000 Euro und den Sparbüchern insgesamt 98.000 Euro.

In einem Jahr änderte sich alles

Im Jahr 2012 änderte sich alles – zum Nachteil von Familie L. Aber das sollte sie erst 12 Jahre später schmerzvoll bemerken. Der „alte“ Kundenberater ging in Pension, sein Nachfolger hatte mutmaßlich ganz andere Pläne mit dem Geld seiner Kunden. Gegen den heute 55-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft, unter anderem wegen Betrugs.

„Im Nachhinein betrachtet machte der Herr nach außen einen sehr seriösen Eindruck“, sagt Manfred L. Seine eigentliche Absicht sei es aber wohl gewesen, sich bei „meinen Eltern und anderen Geschädigten“ das Vertrauen zu erschleichen. „Das ist ihm leider gelungen“, so L. In Wahrheit habe er sich mit seiner kriminellen Energie und dem Geld seiner Kunden ausgetobt, vermutet L.

„Alles ging übers Papier“

Im Fall seiner Eltern funktionierte das – wie bei den allermeisten anderen, ebenfalls älteren Kunden – relativ einfach. Die Betroffenen hatten oft kein Internet, kein E-Banking, alles ging „übers Papier“, so L. Mit mutmaßlich gefälschten Belegen „informierte“ der Volksbank-Mitarbeiter jahrelang die Kunden. „Mit jährlichen Zinsauszahlungen um die 5000/6000 Euro beruhigte er meine Eltern und hielt sie still.“

Mittlerweile hat Manfred L. den möglichen Tatablauf rekonstruiert: Nach angeblichen telefonischen Aufträgen durch seinen Vater hat der Kundenberater Geld vom Konto investiert. Danach erstellte er Tickets für den Kaufvorgang samt Unterschrift des Kunden. „Das Vertrauen meines Vaters in diesen Kundenberater und in die Volksbank war so groß, er hätte alles unterschrieben, ohne genau zu lesen.“ Zudem sei unklar, was der Bankmitarbeiter zu seinem Vater gesagt hat, um an dessen Unterschrift zu kommen. „Doch nie in seinem Leben hätte er riskanten Wertpapiergeschäften zugestimmt. Nie. Er hat auch davon nichts gewusst.“

Fataler 16. Dezember 2015

Doch genau solche wurden durchgeführt – mit vorübergehendem Erfolg: Das Guthaben am Wertpapierkonto des Ehepaars L. stieg auf 417.000 Euro. Danach ging es bergab und spätestens am 16. Dezember 2015 war Schluss: An diesem Tag hat der Kundenberater rund 352.000 Euro vom Konto in 95.000 Stück Aktien investiert. „Hochspekulative Aktien ohne Wissen und Zustimmung meiner Eltern.“

Hausbesuch des mutmaßlichen Betrügers

Am 1. Juli 2020 wurden diese 95.000 Aktien mit 92,60 (!) Euro getilgt. „In einem einzigen Tag waren fast alle Ersparnisse meiner Eltern aus 50 Jahren weg. Alles, was sie sich so hart erarbeitet haben“, sagt Manfred L. Draufgekommen ist die Familie aber erst im April 2024: Nach dem ersten Bericht in der Kleinen Zeitung über diesen Betrug wandte sich L. an die Volksbank. Da hat er erfahren, dass der Kundenberater den gesamten Betrag vom Wertpapierkonto seiner Eltern „investiert“ hat. Dass auch die 98.000 Euro von den Sparbüchern behoben worden sind, hat L. erst Ende Jänner 2025 in einem Gespräch mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien erfahren.

Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende: Sechs Monate nachdem in der Volksbank der Skandal aufgeflogen war und knapp fünf Monate nachdem der mutmaßliche Betrüger entlassen worden ist, tauchte dieser am 15. März 2025 beim Ehepaar L. zuhause auf. Unter dem Vorwand die Unterlagen aus den Wertpapiergeschäften durchsehen zu wollen und unnötige Akten zu entsorgen bzw. mitzunehmen, habe er sich alles angesehen. „Danach waren fast keine Informationen mehr verfügbar“, sagt Manfred L.

„Ich bitte um faire Entscheidung“

Seine Eltern habe dieser Betrug schwer getroffen, vor allem seinen Vater. Der körperliche Gesundheitszustand des mittlerweile 88-Jährigen hat sich rasch und dramatisch verschlechtert, erzählt sein Sohn. „Er war immer voller Tatendrang, jetzt muss er betreut werden.“ Seine Mutter habe den Verlust des Geldes besser verarbeiten können, „aber auch sie ist natürlich schwer betroffen“, sagt Manfred L. Der hat nur einen Wunsch: „Ich möchte meinen Eltern noch zu ihren Lebzeiten ihr Geld zurückbringen und bitte daher um eine rasche, außergerichtliche und faire Entscheidung der Volksbank.“

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Auf Wunsch der Familie haben wir ihren Namen geändert und auf Informationen verzichtet, die sie identifizierbar machen können.