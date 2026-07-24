Jochen Habich

Redakteur Kärnten-Ressort

Jochen Habich, geboren 1971 in St. Veit, geht dorthin, wo es wehtun kann. Seit 1997 auch für die Kleine Zeitung. Zuerst als freier Mitarbeiter, später als Redakteur in den Regionalbüros St. Veit/Glan und Klagenfurt. Seine Studien an der Uni Klagenfurt, Geschichte und Germanistik, hat er auf Eis gelegt, ebenso wie seine Karriere als AHS-Lehrer. „Nebenbei“ schrieb Habich für das „Wirtschaftsblatt“ und den „Kärntner Monat“. Nach Stationen als Leiter der Regionalbüros Mittelkärnten (St. Veit und Feldkirchen) sowie jenes in Klagenfurt, wurde er ab 2004 Leiter der Regionalbüros der Kleinen Zeitung Kärnten. 2013 wechselte Habich in die Lokalredaktion, wo er als Journalist weiterhin dorthin geht, wo es wehtun kann. Er ist bei „delikt – Wahre Verbrechen aus Österreichs Süden“, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung, zu hören. Für seine Arbeit wurde der KAC- und Rapid Wien-Fan mit Journalistenpreisen ausgezeichnet.