Wie vorab berichtet, hat das Landesverwaltungsgericht Steiermark den Fall eines Steirers, der mit 112 km/h durchs Ortsgebiet gerast war, dem VfGH (Verfassungsgerichtshof) zur Klärung übermittelt. Nun gab der VfGH seine Entscheidung bekannt: Es ist demnach „grundsätzlich verfassungskonform, Fahrzeuge von Rasern zu beschlagnahmen, für verfallen zu erklären und zu verwerten“.

Aber: Die Regelung, wonach das nur bei Fahrzeugen möglich ist, die im Alleineigentum des Lenkers stehen, widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz. Eine Beschlagnahme und der Verfall dürfen nicht durch Leasing umgangen werden. Daher wird dieser Punkt vom Höchstgericht aufgehoben. Nun bleibt bis 1. Oktober 2027 Zeit, das Gesetz entsprechend anzupassen.

Unter dem Hammer

Die Beschlagnahmungen von Raser-Pkw sind gar nicht so selten. Seit Inkrafttreten der Novelle der Strafverkehrsordnung mit März 2024 sind in der Steiermark mehr als 30 Fahrzeuge von Rasern „einkassiert“ worden (Stand Ende 2025). Zumindest vorläufig. Denn ein Fall Marke Klagenfurt, wo ein beschlagnahmtes Auto tatsächlich unter den Hammer kommt, ist in der Grünen Mark noch nicht vorgekommen. Übrigens lag das Bestangebot zuletzt bei 1800 Euro.

Höchstgericht berät

Das Landesverwaltungsgericht hat damals darauf hingewiesen, eine Beschlagnahme sei „nur möglich, wenn der Lenker Eigentümer des Fahrzeugs ist. Ein geleastes Fahrzeug kann daher nicht beschlagnahmt werden.“ Anders gesagt: Nur wem das Fahrzeug gehört und damit deutlich zu schnell fährt, der kann bestraft werden.

Fragezeichen stellte man in Graz auch hinter besonders schwere Fälle. Das Fahrzeug wird als „verfallen“ erklärt, wenn jemand binnen vier Jahren schon einmal den Führerschein wegen einer erheblichen Überschreitung hat abgeben müssen. Oder, wenn ein Raser 80 km/h oder mehr über dem regulären Tempolimit im Ortsgebiet gefahren ist. Außerhalb des Ortsgebiets liegt der Richtwert bei 90 km/h (oder mehr) über dem Limit.

Das aber würde „gegen den Gleichheitsgrundsatz, die Eigentumsgarantie und das Legalitätsprinzip verstoßen“, listete der Verfassungsgerichtshof die Kritikpunkte auf.