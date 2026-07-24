Thomas Rossacher

Redakteur Bundesland Steiermark

Schreibt über alles Steirische seit den 1990ern: bei der Wochenzeitung neuer Grazer + Steirer, bei der Tageszeitung Österreich und seit 2010 bei der Kleinen Zeitung. Einst als „Lokaljournalist des Jahres“ in der Steiermark ausgezeichnet.