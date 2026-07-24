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Thomas Rossacher
Redakteur Bundesland Steiermark
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Schreibt über alles Steirische seit den 1990ern: bei der Wochenzeitung neuer Grazer + Steirer, bei der Tageszeitung Österreich und seit 2010 bei der Kleinen Zeitung. Einst als „Lokaljournalist des Jahres“ in der Steiermark ausgezeichnet.
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