Die Junihitze beschäftigt die Politik auch im Juli. Nach dem Vorstoß aus Kärnten, die Sommerferien vorzuverlegen, gibt es nun in der Steiermark die Idee, den Schwimmunterricht von Schulen in die Zeit nach dem Notenschluss zu verlegen. Die Schülerinnen und Schüler könnten so die heißesten Tage vor den Sommerferien im Freibad verbringen, führte FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann in einer Aussendung aus.

Schwimmen gehört ohnehin zum Lehrplan, wird aber über das Schuljahr verteilt und je nach Hallenbad-Angebot unterrichtet. Ein geblockter Schwimmunterricht in Freibädern würde mehr Angebot bedeuten und die Schwimmkompetenz vor den Ferien heben und „zur Unfallprävention beitragen“, so Hermann mit Sportreferent, LH Mario Kunasek.

Im Unterricht

Noch dazu „entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten, da das Angebot Teil des regulären Unterrichts bleibt“. Dass sich damit Schulerhalter die Debatten über völlig überhitzte Klassenzimmer „ersparen“ könnten, erwähnen die Politiker freilich nicht.

So oder so: Das Ganze muss ordentlich geprüft und geplant werden. Daher wird die Bildungsdirektion „die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für eine Umsetzung prüfen“. Eine Umsetzung ist frühestens 2027 möglich.

Freibad oder Hallenbad

Zwingen wird man keine Schule können, vor allem nicht in der Landeshauptstadt mit dem relativ besten Bäderangebot. Landesweit gibt es aber nur 34 Hallenbäder. Zu klären ist auch, ob das Schwimmpaket als Schulveranstaltung oder Projektunterricht geschnürt wird. Auch ein Plan B muss her, sollte es wider Erwarten keine sommerlichen Temperaturen im Juni geben.

Auch der Zivilschutzverband Steiermark, dessen Präsident FPÖ-Klubchef Marco Triller heißt, begrüßt den Vorstoß. Tenor: Diese Initiative würde Gesundheitsvorsorge, Bewegung und Sicherheitsbildung in vorbildlicher Weise verbinden.