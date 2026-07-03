2025 fand sie nicht statt, 2026 auch nicht. 2027 hätte es ein Comeback geben sollen, das nun offenbar abgesagt wurde. Ob es 2028 weitergeht, bleibt fraglich. Somit müssen sich Fans der Airpower wohl noch länger gedulden, bis sie wieder spektakuläre Flugmanöver über dem Fliegerhorst Hinterstoisser bestaunen können. Entgegen ersten Ankündigungen des Verteidigungsministeriums wird die Airpower wohl auch 2027 eine Pause einlegen. Der Grund: Sparmaßnahmen beim Bundesheer. Die rund drei bis vier Millionen Euro Gesamtkosten für das Flugshow-Wochenende werden an anderer Stelle – Ausrüstung, Personal und möglicherweise auch für einen reformierten Wehrdienst – benötigt.

Im Forum der Kleinen Zeitung spaltet die Flugshow die Geister. Es gibt tatsächlich eine beträchtliche Anzahl an Userinnen bzw. Usern, die der Airpower keine Träne nachweint. Dies hat nicht nur mit dem gesparten Geld zu tun.

Airpower?: „Sinnlose Aktion“

Vor allem der Umweltaspekt steht in einigen Kommentaren im Vordergrund, so zum Beispiel bei „RonaldMessics“: „Wer so etwas braucht, ist mir verstandesmäßig ein Rätsel. Nur zum Bespaßen einer eigentlich kleinen Menge werden CO₂-Emissionen und Lärm erzeugt.“

Für „jg4186“ ist die Flugshow gleich aus mehreren Gründen entbehrlich: „Endlich einmal eine gute Nachricht! Noch länger keine AirPower – oder überhaupt nie mehr wäre noch besser gewesen. Wenigstens eine kurze Zeit keine sinnlose Aktion, die nur viel Dreck und Lärm gebracht und viel Steuergeld vernichtet hat. Die Murtaler und alle Steuerzahler danken!“

Gleicher Meinung – „Lärm und Treibstoffvergeudung ohne Ende“ – zeigt sich auch „Lodengrün“: „Wenn man aber seine Lobby hat, geht alles. Würde man die Kosten auf die Besucher umlegen, gäbe es Leere. Wie in Rom. Gebt ihnen Spiele.“

Einen weiteren Aspekt führt „achja01“ an: „In Zeiten, in denen der Luftkrieg in der Ukraine Menschenleben kostet, dann in Österreich auch noch in einer finanziell schwierigen Lage so etwas veranstalten zu wollen, würde von politischer Ignoranz zeugen.“

Fotoserie: Die Airpower 2024

Eine Flugshow für die Allgemeinheit

Auf der anderen Seite stehen Userinnen und User, die die Absage der Airpower bedauern. „Schade um diese super Veranstaltung“, meint etwa „stress1497“. Indes zeigt sich „Gimo“ zwiegespalten: „So eine Veranstaltung ist zwar nicht zeitgemäß, bringt aber der Allgemeinheit sehr viel.“

Dass die Allgemeinheit der bislang kostenlosen Veranstaltung viel bringen könnte, ist „europweit“ überzeugt: „Wenn man von 250.000 Besuchern einen Eintritt von z. B. fünf Euro pro Erwachsenem kassiert, würde das die Kosten für die Veranstaltung zumindest entlasten. Dazu noch einen Euro von den Beherbergungsbetrieben pro Nächtigung an diesem Wochenende und ein Teil der Kosten wären abgedeckt.“