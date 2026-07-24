Barbara Mikschofsky

Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz und Deutschlandsberg

Ein 92er-Jahrgang mit ländlicher Note, hergestellt in der Weststeiermark. 2010 mit Augenzwinkern den Titel „1. steirische Maturantin, die barfuß maturierte“ bekommen. Zur Grenzgängerin geworden, zuerst Bezirksgrenzen überwunden und Grazer Luft geschnuppert, dann Ländergrenzen überquert und das schöne Kärnten erlebt. War Redakteurin bei der Woche Weiz/Gleisdorf und ist seit 2017 Redakteurin bei der Kleinen Zeitung. Schreibt über Menschen und ihre Geschichten, Aktuelles, Regionalpolitik in Deutschlandsberg und Leibnitz, (Land)Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, etc. Für Reportagen bereits aus dem Flugzeug gesprungen, ein nie in Betrieb gegangenes Atomkraftwerk unter die Lupe genommen und einem streng gehüteten Staatsgeheimnis auf der Spur gewesen.