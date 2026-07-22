Eva Brutmann

Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg

Vom Mikrofon zum Notizblock, vom Flachgau in die Südsteiermark: Die gebürtige Salzburgerin begann ihre journalistische Laufbahn beim Privatradio und war danach 24 Jahre lang im ORF Landesstudio Salzburg tätig. Seit 2024 schreibt sie für die Kleine Zeitung, zunächst in Graz, nun in der Regionalredaktion Leibnitz. Als Allrounderin erzählt sie alles, was die Region bewegt. Abseits des Redaktionsalltags zieht es sie in die Natur, ans Meer oder in ihr Atelier in den Weinbergen.