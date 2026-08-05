Fast 25 Jahre war Ingrid Reiterer im Café Gill für ihre Gäste da. Nun beginnt ein Leben ohne frühes Aufsperren – aber wohl nicht ganz ohne Gastronomie.

Draußen hat es 35 Grad. Die Damen am Nebentisch im Café-Restaurant Keller am Deutschlandsberger Hauptplatz haben kleine Tischventilatoren vor sich stehen. Ingrid Reiterer sitzt mittendrin, entspannt und ohne große Wehmut. „Meine Gäste gehen mir schon ab. Aber ich genieße die Pension“, sagt sie. Nach beinahe 25 Jahren in ihrem Café Gill hat sie am 19. Juli zum letzten Mal zugesperrt.

Sieben Tage pro Woche war das Café ab 6 Uhr geöffnet – für Nachtschichtarbeiter ebenso wie für Berufstätige und Stammgäste, deren Bestellungen Reiterer längst kannte. „In der Früh habe ich mich gerne dazu gesetzt und einen Kaffee mitgetrunken.“ Aus Gästen wurden Freunde, aus kurzen Gesprächen ganze Lebensgeschichten.

Lebkuchen statt Torten

Die gebürtige Gamlitzerin ist gelernte Konditorin. Ihre Lehre absolvierte sie in Mariazell – mit einem speziellen Schwerpunkt. „Ich habe eigentlich Konditorin gelernt, aber in Mariazell keine einzige Torte gemacht. Nur Lebkuchen.“ Später wechselte sie in die Café-Konditorei Leitner nach Frauental und entdeckte dort endgültig ihre Leidenschaft fürs Backen. „Ich mache noch immer so gern Mehlspeisen“, sagt Reiterer. Auch nach all den Jahren könne sie diese noch immer mit Genuss essen. Besonders beliebt war ihr hausgemachter Zwetschkenfleck.

2002 wagte Reiterer den Schritt in die Selbstständigkeit. Das Café Gill wurde zum Treffpunkt, der Hauptplatz zu ihrem zweiten Wohnzimmer. Gerne erinnert sie sich an große Veranstaltungen wie „Schilcherberg in Flammen“ oder „Live vorm Rathaus“. „Das war immer wirklich toll mit meinen Leuten.“ Auf ihr Team habe sie sich verlassen können: „Wenn irgendetwas war, sind alle dageblieben. Der Zusammenhalt war immer da.“

Daneben zog Reiterer zwei Kinder groß, die heute 36 und 33 Jahre alt sind.

„Irgendwann ist Schluss“

Stammgäste, Freunde und auch der Bürgermeister hätten sie gerne länger hinter der Theke gesehen. Doch Reiterer sagt klar: „Irgendwann ist Schluss.“ Die langen Arbeitstage und die körperliche Belastung hätten zuletzt ihren Tribut gefordert.

1 / 4 Freundinnen verabschiedeten Ingrid Reiterer mit viel Humor und Herzlichkeit in den Ruhestand © Privat

Jetzt fährt sie mit ihrem neuen E-Bike durch die Gegend, spielt weiterhin bei der Musikkapelle und plant mit Tochter Christina den ersten Sommerurlaub am Meer seit rund 25 Jahren. Was ihr fehlen wird? „Das Reden mit den Leuten.“ Was nicht? Der Wecker um halb fünf.

Ganz verschwunden ist Reiterer aus der Gastronomie vielleicht dennoch nicht. Nach einer kurzen Auszeit könne sie sich vorstellen, wieder irgendwo auszuhelfen. „Dann“, sagt sie und lächelt, „bin ich gerne wieder live dabei.“

Auch am Hauptplatz geht es weiter: Nach einer Umgestaltung wird der bisherige Betreiber des Restaurants „Mamarosa“ zusätzlich das Café Gill führen.