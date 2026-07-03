Die DNA-Auswertung hat es bestätigt: Es war ein Wolf, der ein Schaf am Gumpeneck gerissen hat. Und das war nicht der erste Riss. Seit Mai werden dem Räuber mindestens zehn gerissene Schafe angekreidet. Trotz der Herdenschutzmaßnahmen des Viehhalters. Daher gibt das Land Steiermark nun erstmals einen Schadwolf zum Abschuss frei. Zum Vergleich: In Kärnten wurden seit Verschärfung der Maßnahmen bereits 42 Wölfe getötet.

Bis zum 28. Juli kann das Tier im Umkreis von zehn Kilometern bejagt werden. Die Jäger der betroffenen Reviere seien darüber informiert worden, bestätigte man bei Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Sie sei „froh, dass der betroffene Viehhalter nicht mehr hilflos zusehen muss, wie seine Herde wiederholt überfallen und Schafe gerissen werden“.