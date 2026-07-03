Die Bestellung von Clemens Pig zum neuen ORF-Chef in den Morgenstunden des 12. Juni bekommt nun doch ein rechtliches Nachspiel. Wie die Medienbehörde KommAustria der „Kleinen Zeitung“ bestätigte, sind bereits mehrere Beschwerden gegen die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors eingelangt. Beschwerdeberechtigt sind laut ORF-Gesetz durch den Vorgang „unmittelbar Geschädigte“ – also etwa bei der Wahl unterlegene Bewerber. Details darf die Behörde nicht nennen. Die Beschwerdefrist läuft noch bis 24. Juli. Über die Beschwerden entscheidet die Medienbehörde KommAustria in erster Instanz.

Theoretisch möglich wäre auch ein Antrag durch ein Drittel der Mitglieder des ORF-Stiftungsrates, jenes Gremiums, das den Generaldirektor bestellt. Pig gewann die Wahl mit 21 Stimmen. Da der Rat 35 Mitglieder hat, wäre eine solche Beschwerde zumindest theoretisch denkbar. FPÖ-Mandatar Peter Westenthaler hat eine Beschwerde angekündigt, ist allein dazu aber nicht berechtigt. Denkbar wäre auch eine Popularbeschwerde, die von mindestens 120 Beitragszahlern unterschrieben sein muss.