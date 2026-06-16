Der designierte Generaldirektor des ORF, Clemens Pig, hat nun offiziell mit der Suche nach seinem Führungsteam begonnen. Er schrieb am Dienstag insgesamt 13 Spitzenfunktionen aus: vier Direktionen in der Zentrale und die neun Landesdirektionen. Die neuen Führungskräfte sollen den ORF von 2027 bis 2031 leiten. Es ist dies die erste Amtshandlung Pigs. Dass er sie setzen darf, obwohl er sein Amt erst 2027 antritt, ist gesetzlich vorgesehen.

Mit den Ausschreibungen bekräftigt Pig den Kurs, den er in seiner Bewerbung vorgezeichnet hat: Künftig soll es die Direktionen „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“ sowie „Technologie und Innovation“ geben. Damit löst sich Pig teilweise von der bisherigen Struktur. Fix ist nun auch, dass die stets unter Beobachtung stehenden Informationsagenden nicht in eine eigene Direktion ausgelagert werden, sondern bei ihm verbleiben, obwohl Pig kein Journalist ist.

Neo-ORF-Generaldirektor Clemens Pig © ORF/Thomas Ramstorfer

Gesucht werden Persönlichkeiten, die sich „mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag identifizieren“. In den Ausschreibungen wird auf „Objektivität, Meinungsvielfalt und die Verantwortung eines öffentlich finanzierten Medienunternehmens“ verwiesen. Wer einen der Spitzenjobs übernehmen möchte, muss Führungserfahrung mitbringen. Betont werden auch persönliche Eigenschaften. Der ORF sucht Menschen, die als „vertrauenswürdig“ gelten und „durch ihr Auftreten die Glaubwürdigkeit des Unternehmens stärken“. Nötig ist auch ein „abgeschlossenes Hochschulstudium, welches zur Ausübung der jeweiligen Funktion befähigt, vorzugsweise in den Fachrichtungen Recht, Wirtschaft, Medienmanagement oder eine dem Studium gleichartige Berufserfahrung“.

Als aussichtsreicher Kandidat für die neue Direktion „Technologie und Innovation“ gilt der Technikdirektor Harald Kräuter. Darüber hinaus werden in ORF-Kreisen immer wieder Namen wie FM4-Chefin Dodo Gradištanac (Doroteja Roščić), ORF-Wien-Chef Edgar Weinzettl, ORF-Burgenland-Chef Werner Herics, ORF-Journalist Thomas Langpaul und Medienberaterin Eva Weissenberger genannt.

Hintergrund der detaillierten Ausschreibungen ist das neue Europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFA). Es verlangt transparentere und nachvollziehbarere Verfahren bei der Bestellung von Führungskräften öffentlich-rechtlicher Medien. Ob der Prozess dem entspricht, könnte demnächst eine Klage entscheiden. Die FPÖ hat bereits rechtliche Schritte angekündigt.

Pig will bei der Zusammensetzung auf ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern achten. Die endgültige Entscheidung trifft der ORF-Stiftungsrat. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Juli um 24.00 Uhr. Danach beginnt die Auswahlphase, bevor der ORF-Stiftungsrat voraussichtlich Ende Juli über die Besetzung entscheidet.