Die Wahl von Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor war politisch vorbereitet. Sie wurde ausgemacht und dann säuberlich inszeniert, damit man mit den neuen EU-Regelungen ungeschoren davonkommt. Wer die Mehrheiten im Stiftungsrat analysiert, findet dort das Ergebnis vor. Dass Pig mehr rote als schwarze Stimmen bekam, darf als Indiz für sorgsame Regie gesehen werden. Das war die Stoßrichtung der politischen Kommentare zur Wahl am Freitag in den frühen Morgenstunden. Die Politik verteilt das Fell des Bären, die Presse zetert darüber. So weit, so vertraut.

Die Sache ist freilich unschön. Aber das Hauptproblem des ORF ist sie nicht. Denn das Hauptproblem des ORF ist der bevorstehende Kampf gegen die eigene Irrelevanz. Wer immer nur in Marktanteilen denkt, wiegt sich in falscher Sicherheit. Denn der Markt, das sind die, die noch fernsehen. Diejenigen, die Bewegtbild anders konsumieren, sei es im Stream oder via Social Media, werden so kaum abgebildet. Dass Menschen unter 30 so gut wie gar nicht mehr klassisch fernsehen, fällt unter den Tisch. Und das ist die Grundlage des Problems. Man lügt sich in die eigene Tasche.

Der ORF hat viele Baustellen © APA / Harald Schneider

So gesehen kann man die Wahl Pigs auch als Symptom verstehen: Früher wurden TV-Manager gewählt, weil sie Fernsehen können. Mit Pig übernimmt aber kein klassischer Fernsehmanager die Führung. Erfolgreich ist ein Manager, der einen tiefgreifenden Wandel organisieren kann. Ein Sanierer – nicht im kommerziellen Sinn, aber im Sinne der Absicherung der Stellung des ORF. Wer zuschaut, wie immer größere Teile des Publikums zu anderen Plattformen abwandern, spielt irgendwann im Diskurs keine Rolle mehr.

Jahrzehntelang bestand die Herausforderung im ORF darin, Programm für möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher zu gestalten. Heute werden Nachrichten, Unterhaltung und Information aber über digitale Plattformen konsumiert. Vor allem jüngere Zielgruppen bewegen sich ganz selbstverständlich zwischen Streamingdiensten, sozialen Netzwerken, Podcasts und Videoportalen. All das liegt in der Hand von US-Konzernen, die sich nichts sagen lassen. Selbst die Kontrolle der EU ist da enden wollend.

Die Konkurrenz des ORF besteht heute praktisch aus dem gesamten digitalen Aufmerksamkeitsmarkt. Pigs Karriere war geprägt von organisatorischer Entwicklung und der Transformation der Austria Presse Agentur. Nun ist die Frage, ob Pig ein Führungsteam zusammenstellen kann, das sich ausschließlich an fachlicher Eignung orientiert. Nimmt er, was politisch opportun und austariert ist, oder das, was dringend nötig ist? Die Antwort darauf könnte für die Zukunft des ORF wichtiger werden als die Diskussion über seine Wahl.