Sg. Herausgeber!

Wieder was passiert. Der Wunschkandidat des Kanzlers wurde neuer ORF-Boss. So weit, so gut? Das wird man sehen. Jetzt liegt der Fokus auf der Wahl der zweiten Ebene. Dort wird jene Postenschacherei fröhliche Urständ feiern, die bei der Wahl zum Chef aufwendigst „vermieden“ wurde. Solange keine echte Reform an Haupt und Gliedern des ORF stattfindet, ist jede Stellenbesetzung, jede Reorganisation eine Show für Zwangsbeitragszahler. Klaus Schauer, Klagenfurt

15 Stunden hat also die Augenauswischerei rund um die Kür des neuen ORF-Generaldirektors, deren Ergebnis von Anfang an feststand, gedauert. Die Damen und Herren hätten ihre kostbare Zeit sinnvoller verwenden können. Eleonore Bergmann, Graz