Politisch unabhängig, befreit von persönlichen Karriereinteressen, aber beseelt vom Wunsch nach einem Brückenschlag zum zahlenden Publikum habe ich Medienminister Babler mein Zukunftskonzept für den ORF übermittelt.

Als erstes müssten die Gehälter des neuen Managements deutlich gekürzt werden. Der ORF ist nicht gewinnorientiert, das Management steht nicht unter Renditedruck, daher sollten in meinen Augen 250.000 Euro Bruttojahresgage für den Topjob in der Generaldirektion künftig wohl reichen. (Zum Vergleich: der ausgeschiedene Generaldirektor Weißmann hat 2025 427.500 Euro kassiert.)

In der Gremienstruktur hätte ich gerne einen 9-köpfigen Aufsichtsrat, wobei jede Parlamentspartei einen Experten/ eine Expertin nominieren dürfte. Für einen ,,wahren Publikumsrat“ würde ich per Los-Verfahren pro Bundesland unter allen Haushaltsabgabepflichtigen 10 Mitglieder ermitteln. Dieses Gremium sollte dann umfangreiche Mitsprache- und Kontrollrechte erhalten. So sollte der Publikumsrat auch Untersuchungsausschüsse beantragen können. Ein solcher Untersuchungsausschuss, abgewickelt bei der Medienaufsichtsbehörde KommAustria, könnte etwa die ORF-Berichterstattung in Sachen Corona genauso prüfen wie die Gehalts-und Pensionscausa um Pius Strobl. Die Haushaltsabgabe würde zwar in meinem Konzept bleiben, allerdings würde ich sie steuerlich zur Gänze absetzbar machen.

Unter dem Motto „Aus 4 mach 2“ würde ich die TV-Programme von ORF 3 und ORF Sport plus auflösen und deren Inhalte auf ORF 1 und ORF 2 verteilen. Das würde zweifellos viel Geld einsparen helfen. Nach Umsetzung dieser und weiterer Reformen würde ich schließlich Ende 2030 die Österreicher in einer Volksbefragung über die Zukunft des ORF entscheiden lassen.

Hans-Christian Scheid war langjähriger ORF-Journalist für Hörfunk und Fernsehen.