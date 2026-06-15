Wenn ihm jemand den Marktwert von 25 Millionen Euro bietet, würde er die Villa Rainer verkaufen. Das sagte Herbert Waldner, Chef der Immobilienfirma Riedergarten, Anfang März im Interview mit der Kleinen Zeitung. Inzwischen wird das traditionsreiche Anwesen am Nordufer des Wörthersees auch aktiv am Markt angeboten. Mehrere Immobilienmakler haben die Liegenschaft in ihr Portfolio aufgenommen.

Die Geschichte der Villa reicht mehr als ein Jahrhundert zurück. 1910 bis 1914 von Architekt Franz Baumgartner geplant und 1928 von der namensgebenden Familie Rainer gekauft, wurde aus einer Unterkunft für britische Besatzungstruppen in der Nachkriegszeit eine Hotelpension. Egal ob Bruno Kreisky, Dieter Quester oder die Prinzessin Margriet von Holland: sie alle waren bereits zu Gast.

Seit 2015 betreibt Riedergarten auf dem Areal ein Vier-Sterne-Superior-Hotel. Zum Ensemble gehören neben dem historischen Haupthaus ein Hotelgebäude mit rund 40 Zimmern, ein Seerestaurant, eine private Marina, ein Tennisplatz und ein Saunahaus.

Hotelprojekt scheiterte

Jahrelang hegte Waldner große Pläne für seinen Betrieb: Auf dem mehr als einen Hektar großen Grundstück sollte ein „Medical-Wellness-Resort“ entstehen. Zur Umsetzung kam es jedoch nie. „1,7 Millionen Euro sind in Planungen für einen Neubau geflossen, genehmigt wurde nichts“, erklärte Waldner im März. Die Bürgermeisterin von Pörtschach habe ihm klar signalisiert, dass sie das Projekt nicht wolle. Zudem sei es am Wörthersee generell schwierig geworden, etwas umzusetzen.

Trotz des geplanten Verkaufs läuft das Tagesgeschäft vorerst normal weiter. Für den Sommer sind zahlreiche Veranstaltungen geplant – darunter das Afte-Work-Format „Feierabend“.