Göstinger Straße 33: Leitungsarbeiten sorgen für eine Postenregelung des Verkehrs – von 15. Juni bis voraussichtlich 3. Juli.
Steinbergstraße 41–68: Hier ist es der Austausch eines Kanaldeckels, der von 15. bis 26. Juni die händische Regelung des Verkehrs erfordert – stets von 8 bis 16 Uhr.
Ulrich-Lichtenstein-Gasse (Ivica-Osim-Platz – Liebenauer Hauptstraße): Vor dem Liebenauer Stadion wird die Fernwärmeleitung erneuert, also fällt stadtauswärts ein Fahrstreifen weg – von 15. Juni bis zum 24. Juli.
Wiener Straße: Sowohl vor der Hausnummer 159 als auch vor den Häusern 247–253 werden stadteinwärts ebenfalls Kanaldeckel getauscht – also fällt vorübergehend ein Fahrstreifen weg. Von 15. bis 26. Juni tagsüber von 8.15 bis 16 Uhr.
Plabutschtunnel: Wegen Wartungsarbeiten wird der Tunnel in beide Fahrtrichtungen von 15. bis 18. Juni gesperrt – jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh.