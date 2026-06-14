In der Adria wurde in dieser Woche eine seltene Beobachtung gemacht: Nahe der Insel Blitvenica südwestlich von Žirje im Šibenik-Archipel wurden laut Deutscher Stiftung Meeresschutz zwei Finnwale gesichtet. Die Tiere zählen zu den größten Meeressäugern der Erde und sind nach dem Blauwal die zweitgrößten Tiere der Welt. Ausgewachsene Exemplare erreichen bis zu 24 Meter Länge und rund 70 Tonnen Gewicht. Laut dem Biologen Draško Holcer vom kroatischen Naturhistorischen Museum sind sie im Mittelmeer zwar regelmäßige, in der Adria jedoch nur gelegentliche und saisonale Besucher.

Planktonblüte und Krill

Der Aufenthalt der Tiere hänge eng mit dem Nahrungsangebot zusammen, so Holcer im Interview mit dem kroatischen Nachrichtenportal „Morski hr“. Vor allem im Frühjahr und Sommer locken Planktonblüten und große Krillvorkommen die Wale in tiefere, offene Bereiche der Adria. Da sie dort weit draußen unterwegs sind, bleiben Sichtungen an der Küste meist die Ausnahme.

Strenger Schutz

Finnwale ernähren sich als Filtrierer von Plankton und Kleinstorganismen. Dabei nehmen sie große Wassermengen auf und filtern ihre Nahrung über ihre Barten. Die Art gilt als bedroht und steht unter strengem Schutz. Im Mittelmeer wird die Population laut Deutscher Stiftung Meeresschutz auf weniger als 2500 erwachsene Tiere geschätzt.

Auch im Sommer des Vorjahres wurden Finnwal-Sichtungen aus Kroatien gemeldet, unter anderem vor Dubrovnik, bei Pula sowie in der Kvarner-Bucht vor Opatija.