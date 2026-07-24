Georg Lux

Leitung Digital

Georg Lux, geboren 1974 in Villach, entdeckt seit 1992 vergessene Orte und Geschichten, zunächst als Polizeireporter bei „täglich ALLES“ in Wien und danach als Redakteur und Bundesland-Ressortleiter der Kleinen Zeitung Kärnten. Nach Stationen u. a. als Chefredakteur der Gratistageszeitung „ok“ in Graz und Klagenfurt (2006 und 2007) und als Autor für den „Wiener“ entwickelte er Medienprojekte für die Styria Media Group AG und kehrte 2011 zur Kleinen Zeitung zurück. Seit 2021 ist Lux Digitalchef der Kleinen Zeitung, zunächst für Kärnten, seit 2024 standortübergreifend. Er koordiniert die Alpe-Adria-Berichterstattung und schreibt für den Styria-Verlag Bücher über Lost Places in Kärnten, der Steiermark, Italien, Slowenien und Kroatien. Für seine Arbeiten wurde er mit mehreren Journalistenpreisen ausgezeichnet, zuletzt 2024 vom Kroatien-Tourismus mit dem „Golden Pen Media Award“.