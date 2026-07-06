Wie soll man einen kühlen Kopf bewahren, wenn dauernd Hitzewellen über das Land rollen? Vielleicht bringt uns ja der laut SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler „wichtige Schritt im Kampf gegen die Teuerung“ weiter. Seit 1. Juli ist die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel in Kraft. Betroffene Unternehmen hat sie dankenswerterweise schon im Vorfeld die Hitzewelle vergessen lassen – sie hatten plötzlich ganz andere Probleme.

Auch Konsumenten profitieren. Sie können frisch erworbene Butter und Milch nun im Schnitt um 14 bzw. 7 Cent günstiger als Kühlelemente benutzen. Einfach die Butter auf den Kopf legen und je ein Milchpackerl rechts und links an die Wange drücken. Dann hat man zwar keine Hand mehr für Sinnvolles frei, aber das deckt sich mit dem Aktivitätsgrad der Bundesregierung. Und der kühlende Effekt schmilzt rasch. Das wiederum deckt sich mit den minimalen und wohl bald verflogenen Effekten des „wichtigen Schritts gegen die Teuerung“.

Weil Vorfreude die schönste Freude ist, habe ich mir ausgerechnet, wie mich die Mehrwertsteuersenkung von der für Herbst angekündigten Paketsteuer entlastet. Wenn ich bis dahin 28,57 Liter Milch kaufe, habe ich die zusätzlichen Kosten von zwei Euro pro Paket kompensiert. Schade, dass ich meinen Kaffee schwarz trinke und daran nichts ändern will, obwohl Türkis offenbar wieder in Mode kommt. Um diese tolle Alternative zu erörtern, ist die Zeit an einem Montag aber zu kurz.

Alles auf Schiene

Ich muss ja noch auf einen weiteren wichtigen Schritt gegen die Teuerung eingehen. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember erhöhen die ÖBB die Preise für Standard-Tickets und die Vorteilscard im Schnitt um 3,5 Prozent. Beim Service hat die Bahn schon jetzt zugelegt. Ein Railjet, mit dem ich am Samstag unterwegs war, kam laut Chris Lohner „wegen Verzögerungen im Arbeitsablauf“ 20 Minuten zu spät und war dann, ebenfalls laut Chris Lohner, „aus technischen Gründen“ kein Railjet, sondern eine „Ersatzgarnitur“.

Zwei Störungen zum Preis von einer! Ich habe darauf sofort mit einem meiner 28,57 Milchpackerln angestoßen.