Eine Bahnfahrt durch den Koralmtunnel reicht zeitlich bei Weitem nicht aus, um sich alle Leserkommentare durchzulesen, wenn meine Kolleginnen und Kollegen über Probleme bei den ÖBB berichten. Die Umgebung würde aber gut zu den Debatten um die Bahn passen: Als Fahrgast sieht man kein Licht am Ende des Tunnels.

Exemplarisch dafür ist die Odyssee eines steirischen Ehepaares, das auf der Rückreise aus Italien seine Fahrräder zurücklassen musste. Die Kapazität sei beschränkt, hieß es dazu von den ÖBB. Aufgrund der steigenden Nachfrage werden die Plätze für Fahrräder in den Railjets der nächsten Generation aber ausgebaut: von fünf auf sieben.

Das ist großartig. Bei diesem tollen Angebot können dann nicht nur Tick, Trick und Track mit Donald und Dagobert Duck ihre Fahrräder mitnehmen, sondern auch Minnie und Micky Maus. Goofy als Achter im Bunde muss leider auf den Railjet der übernächsten Generation warten.

Zug als Datingplattform?

Die Räumung eines völlig überfüllten ÖBB-Railjets durch die italienische Polizei in Udine hat wenige Tage später die Diskussion über Reservierungen wieder Fahrt aufnehmen lassen. Darüber könnte man ganze Bücher schreiben, deshalb beschränke ich mich hier mit Galgenhumor auf die kurioseren Aspekte.

Sitzplatzreservierungen klappen bei den ÖBB nicht immer. Meine persönliche Erfolgsquote liegt bei etwa 50 Prozent, andere Vielfahrer berichten von mehr, aber auch von weniger. Ein Grund von vielen: ÖBB-Züge haben zwar WLAN, hängen aber selbst offenbar nicht im Internet. Während die Westbahn Reservierungen oberhalb des jeweiligen Sitzplatzes in Echtzeit anzeigt, greifen die ÖBB auf ein typisch österreichisches halbschwangeres „Ggf. reserviert“ zurück – wahrscheinlich mangels Datenübertragung. Falls Sie keinen akademischen Abschluss in Amtsdeutsch oder im Freifach „Wie verwirre ich Touristen am besten“ haben: „Ggf.“ bedeutet „gegebenenfalls“.

Für Kunden ohne Reservierung und auch für die durchwegs engagierten und hilfsbereiten ÖBB-Mitarbeiter ist das spannend. Kommt noch jemand? Kommt keiner? Wen lerne ich diesmal kennen? Ggf. ist dieses System der Versuch der ÖBB, eine analoge Datingplattform für Zugreisende zu etablieren. Man weiß es nicht. Wie so vieles bei der Bahn. Zum Beispiel: Mit einem Klimaticket sind Reservierungen bei der Westbahn kostenlos, bei den ÖBB nicht.

Wer räumt auf?

Es verhält sich wie mit dem Kasperltheater um die Nicht-Gültigkeit regionaler Klimatickets für den Koralmtunnel: Das ÖBB-Management beweist Sitzfleisch und beruft sich auf Spielregeln, die man zuvor selbst aufgestellt hat - im eigenen Interesse natürlich und nicht in dem der Kunden bzw. der Eigentümer, also der österreichischen Steuerzahler. Eigentümervertreter ist übrigens der hauptberufliche Verkehrsminister, ein gewisser Peter Hanke von der SPÖ. Ich fürchte, er steht notwendigen Eingriffen in Sachen Kundenorientierung ggf. reserviert gegenüber.