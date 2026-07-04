Eine Tragödie überschattete heuer den Fronleichnam-Feiertag in Osttirol. Vier Männer aus dem Bezirk Lienz starben bei einem Flugzeugabsturz in Kroatien. Einer der Verunglückten war Markus Planegger aus Lienz, mit seinen 40 Jahren war er das jüngste Opfer. Er hinterlässt zwei Kinder im Alter von acht und 13 Jahren und seine Frau Jacqueline.

„Mein Herz ist in tausend Stücke zersprungen. Du bisch die Liebe meines Lebens“, hat sie nach dem Tod ihres Mannes ins Kondolenzbuch geschrieben. Vier Wochen nach dem Unglück sagt die zweifache Mama: „Es ist nicht vorstellbar, ohne ihn zu sein. Wir waren ein Team, haben alles zusammen gemacht.“ Sie kannten sich seit 23 Jahren, zehn Jahre waren sie verheiratet. Jacqueline Planegger und ihre zwei Buben „können sich noch nicht vorstellen, wie es weitergehen soll“, ohne Papa und Ehemann. Sie sagt: „Mit ihm habe ich nie Angst gehabt, er war der Mensch, dem ich am meisten im Leben vertraut habe, er war der perfekte Papa, Ehemann und Freund.“

Markus Planegger muss tatsächlich einen großen Freundes- und Bekanntenkreis gehabt haben. Mehr als 1500 Gedenkkerzen wurden allein am digitalen Trauerportal für ihn hinterlassen. Zu der Verabschiedung von Planegger und den anderen drei Unglücksopfern in Nikolsdorf kamen weit mehr als 1000 Trauergäste.

Am 4. Juni kam es zu dem tragischen Flugzeugabsturz mit den vier Menschen, die nicht überlebt haben © IMAGO/Sasa Miljevic/pixsell

An Fronleichnam, sagt Jacqueline Planegger, sei die Zeit stehengeblieben. Und trotzdem geht das Leben für die Familie weiter. Zu der Trauer kommen für die Angehörigen auch finanzielle Belastungen. Deshalb haben Freunde der Hinterbliebenen ein Spendenkonto eingerichtet, falls jemand helfen möchte.

„Die Marktgemeinde Nußdorf-Debant unterstützt die Spendenaktion ideell, ein Notar ist ebenfalls dabei“, sagt Bürgermeister Andreas Pfurner, der alle vier Verstorbenen gekannt hat. „Es geht jetzt darum, dass die Witwe und ihre beiden Kinder im Haus bleiben können.“ In dem Zuhause, das Markus und Jacqueline Planegger saniert und geschaffen haben.

Die Verabschiedung der Verstorbenen am Flugplatz in Nikolsdorf © Ruggenthaler

Der 40-Jährige Planegger war gelernter Kfz-Techniker und selbstständiger Unternehmer in den Bereichen Maschinenbau, Drucklufttechnik und Instandsetzungen. Er sei ein begnadeter Handwerker gewesen, sagen viele. „Handwerklich hat er alles können und so vielen geholfen“, erzählt seine Frau.

Sarah Perry, eine enge Freundin der Familie, hat das Spendenkonto für die Familie initiert. „Wenn man mit zwei Kindern und dem Haus plötzlich alleine da steht, braucht man ein bisschen Hilfe.“ Es sei schön zu sehen, dass es eine Welle der Hilfsbereitschaft gebe und die Leute in Osttirol und darüber hinaus die Familie unterstützen.