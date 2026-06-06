Für die meisten heimischen Medien war er der „Prater-König“, manche schreiben vom „Prater-Pionier“ oder „Prater-Legende“, etwa in der deutschen BILD-Zeitung berichtet man vom „Rummelkönig“. Fest steht: Der Osttiroler Unternehmer Walter Pondorfer war eine bekannte Persönlichkeit. Am Donnerstag endete das Leben des 64-jährigen Chefs der Firma „Funtime“ beim Absturz eines Kleinflugzeugs – er und die anderen drei Insassen überlebten nicht.

Pondorfers Weltrekord-Attraktion

Pondorfer fungierte mit seiner Firma seit Mitte der 1990er-Jahre als eine fixe Größe in der heimischen Freizeitbranche. In Wien zeichnete „Funtime“ etwa für den 85 Meter hohen und das Bild des Praters prägenden „Freefall Tower“ verantwortlich, aber etwa auch für den „Prater Turm“ – das 117 Meter hohe Kettenkarussell war für rund drei Jahre sogar das größte Kettenkarussell der Welt. Aber unter anderem auch die bekannte Achterbahn „Black Mamba“, die „Apollo 12“, der „Tornado“, die „Bergrallye“ und der Gastronomiebetrieb „Buddys Grill“ wurden von Pondorfers Familie betrieben.

Unmittelbar nach dem Unfall schlossen die familieneigenen Betriebe am Donnerstag ihre Pforten. Schon am Freitag lief der Betrieb jedoch weiter – das wäre im Sinne des Verstorbenen gewesen, hieß es in einer Stellungnahme der Angehörigen: „Wir halten jetzt alle zusammen.“

Der Prater Turm war bis 2013 das weltgrößte Kettenkarussell © APA / Andreas Pessenlehner

Trauer um vier prägende Persönlichkeiten

Alle vier Personen waren speziell in Osttirol bekannt. „Wir haben zwei starke Persönlichkeiten verloren – zwei Visionäre, die technisch versiert waren, viele Patente entwickelt haben und junge Menschen gefördert haben“, sagte etwa Dölsachs Bürgermeister Martin Mayerl, aus dessen Gemeinde zwei der Todesopfer stammten.

Das Flugzeug war vom Flugplatz in Lienz/Nikolsdorf in Richtung Süden gestartet, über der Halbinsel Istrien stürzte es knapp eine Stunde später ab. Das Unglück passierte um 11.20 Uhr nahe dem Sportflugplatz Medulin, die Unfallursache ist nach wie vor unklar. Die Ermittlungen laufen.