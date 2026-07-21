Thomas Martinz

Redakteur Bundesland Kärnten

Schreibt über alles, nur nicht über Kultur. Seine journalistische Tätigkeit begann 1991 in der Sportredaktion der Kleinen Zeitung. In der Folge war er als freier Mitarbeiter beim ORF und Kärntner Monat tätig, ab 1998 bei der Kärntner Tageszeitung (KTZ). Durchlief dort alle Ressorts (bis auf die Kultur), ab 2003 als Sportredakteur bei der KTZ und von 2008 bis 2014 als Leiter des KTZ-Sportressorts. Im Anschluss war er viereinhalb Jahre Kärnten-Redakteur beim Kurier. Im März 2019 Heimkehr zur Kleinen Zeitung, er ist dort im Bundesland-Ressort angestellt.