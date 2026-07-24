Karin Hautzenberger

Stv. Leiterin Kärnten-Ressort

Die Germanistin, Buchautorin und zweifache Mutter aus Mittelkärnten ist seit 1999 Journalistin bei der Kleinen Zeitung. Nach Stationen in den Regionen, unter anderem als Leiterin des Mittelkärnten-Büros in St. Veit/Glan, ist sie mittlerweile als stellvertretende Leiterin des Bundesland Kärnten-Ressorts in erster Linie für die Online-Berichterstattung in diesem Bereich verantwortlich. Themenschwerpunkte: Digitales, Kärntner Mundart (Autorin der humorvollen ) Kärntner Dialekt-Wörterbücher „Leck Buckl“ 1 bis 3 der Edition Kleine Zeitung