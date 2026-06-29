Eineinhalb Stunden lang suchte eine Kärntnerin nach einem Tierarzt, weil ihr Hund kollabiert war. In acht verschiedenen Städten und Ortschaften versuchte sie, Hilfe zu finden – doch vergebens. Das war bereits vor drei Jahren. Damals wurde der „Kleintiernotdienst“ in Kärnten eingestellt. Bis heute hat sich an dieser Situation nichts geändert.

Nun dürfte man aber kurz vor einer Lösung stehen. In der Vorwoche trafen einander Vertreter von Land-, Städte- und Gemeindebund zu einem Gespräch. Dabei wurde eine Förderung in Aussicht gestellt, mit der sich das System realisieren lassen könnte. „Die bisherige Förderkulisse für den tierärztlichen Notdienst – bis zu 70.000 Euro für ganz Kärnten – wird seitens des Landes weiterhin in Aussicht gestellt. Der Städte- und Gemeindebund steht dem Modell positiv gegenüber“, sagt Tierschutzreferentin Landesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Weitere 70.000 Euro von Gemeinden

Weitere 70.000 Euro könnten von allen Kärntner Gemeinden und Städten kommen, sagt Gemeindebundpräsident Günther Vallant (SPÖ): „Es ist wichtig, dass es auch außerhalb der Ordinationszeiten eine Stelle gibt, an die sich Tierbesitzer wenden können.“ Denn oft hätten Tierärzte ohnehin einen Bereitschaftsdienst, derzeit sind diese aber weder koordiniert noch wissen viele Tierbesitzer, wohin sie sich wenden sollen, wenn ihr Tierarzt nicht im Dienst ist.

Günther Vallant © Erich Varh/KK

Natürlich sei es in Zeiten, in denen in manchen Gemeinden das Geld für das Nötigste fehlt, nicht einfach, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber wenn die Förderung auf sämtliche Gemeinden und Städte aufgeteilt werden, hielte sich der finanzielle Aufwand für jeden Einzelnen in Grenzen, sagt Vallant: „Pro Gemeinde reden wir da von ein paar hundert Euro im Jahr.“ Im Gegenzug müsste sichergestellt werden, dass sich der tierärztliche Notdienst auf ganz Kärnten erstreckt und nicht nur, wie zuletzt diskutiert, auf Klagenfurt und Villach.

„Nun liegt es an den Tierärztinnen und Tierärzten beziehungsweise der Tierärztekammer, ein Konzept für eine kärntenweite Umsetzung vorzulegen und einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Dieser wird im Anschluss seitens des Landes wohlwollend geprüft“, sagt Prettner.

Modell nach Klagenfurter Vorbild

Tierärztekammerpräsident Franz Schantl hält es ebenso für wichtig, dass ein tierärztlicher Notdienst in Kärnten geschaffen wird. Dass die Kammer selbst aktiv wird, sei aber nicht machbar: „Wir sind von der Kammer in Wien angehalten, Projekte, die etwa mit Abrechnungen verbunden sind, zu beenden und Personal einzusparen. Ich habe in Kärnten noch eine Sekretärin in Teilzeit, das ist aber die Ausnahme. In vielen Landesstellen ist der Präsident allein.“

Tierärztekammerpräsident Franz Schantl © Thomas Hude

Stattdessen forciert er, dass das in Klagenfurt einst durchgeführte Pilotprojekt auf den Zentralraum Klagenfurt-Villach ausgeweitet wird: „Und wenn sich dann noch Tierärzte aus Spittal und St. Veit anschließen, hätten wir eine Achse quer durch Kärnten, mit der wir ein Dienstrad zusammenbekommen.“ Denn in Regionen, in denen es ohnehin wenige Tierärzte gibt, sei ein durchgehendes Dienstrad für eine Bereitschaft nachts und wochenends nicht realisierbar. „Man kann ja nicht verlangen, dass ein Tierarzt drei Mal in der Woche Nachtdienst macht“, sagt Schantl. Doch im Notfall seien Tierbesitzer erfahrungsgemäß bereit, eine etwas weitere Anfahrt zum Tierarzt auf sich zu nehmen.

Die Administration in Klagenfurt übernahm im Rahmen des Pilotprojekts der Magistrat. Auch jetzt sei die Bereitschaft aus der Landeshauptstadt gegeben, dies umzusetzen. Mit dem zuständigen Villacher Stadtrat sollen demnächst Gespräche folgen. Schantl hält es auch für grundsätzlich möglich, dass so ein System mit der in Aussicht gestellten Förderung von 140.000 Euro umsetzbar sein könnte.