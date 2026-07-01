Am Mittwoch seit den Nachmittagsstunden läuft am Millstätter See in Kärnten ein Großeinsatz der Feuerwehren. Dort ist oberhalb der Ortschaft Pesenthein aus bisher unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen, wie die Freiwillige Feuerwehr Millstatt berichtet: „Der Einsatzort befindet sich im steilen Gelände und außerdem kommt der Sturm geradewegs auf uns zu.“

Der Einsatz wird durch das von Sturmböen begleitete Unwetter erschwert: „Die Sicherheit der Einsatzkräfte steht im Mittelpunkt.“ Neben der FF Millstatt stehen auch die Freiwilligen Feuerwehren Obermillstatt, Lammersdorf, Laubendorf, Matzelsdorf und Seeboden im Löscheinsatz.

Zweiter Waldbrand binnen 24 Stunden

Es ist dies der bereits zweite Waldbrand in Oberkärnten binnen 24 Stunden. Erst am Dienstag war im Gitschtal ein Waldbrand ausgebrochen. Noch am Mittwoch waren dort die Feuerwehrleute mit dem Bekämpfen von Glutnestern beschäftigt.