Patrizia Weber versorgt gerade eine Kundin mit frischen Backwaren und süßen Köstlichkeiten an diesem Dienstagmorgen. Eifrig packt sie Krapfen, Mohnspitz und Milchweckerl ein, fragt nach, ob es denn noch etwas sein dürfe. Das verneint die Kundin und bringt auch noch an, dass sie immer so freundlich bedient werden, wenn sie kommt.

Für Patrizia Weber ist das Balsam, denn, wie sie später erzählt, ist auch ihre Bäckerei derzeit mit bürokratischem Unbill konfrontiert. In der vierten Generation führt sie die Bäckerei in der Leobener Waasenstraße, mit ihrem Vater Rudolf an ihrer Seite. Er ist zwar schon in Pension, aber als Gesellschafter noch immer aktiv.

Weizenanteil ist entscheidend

Die Mehrwertsteuersenkung auf bestimmte Backwaren, die ab 1. Juli in Kraft ist, fordert, wie sie erzählt. „Es ist so unsinnig, weil wir auch unser Kassensystem so umstellen mussten, dass für wenige Backwaren die 4,9 Prozent Mehrwertsteuer gelten, für alles andere aber weiter zehn Prozent“, erzählt sie. Gelten würden die 4,9 Prozent nur für Backwaren mit einem hohen Weizenanteil. „Das sind Semmeln, Toastbrot, Baguette und unsere weißen Wecken“, sagt Rudolf Weber und zeigt auf das gefüllte Regal.

„Mischbrot kann auch noch dazugehören. Kann deshalb, weil es auch da am Weizenanteil liegt. Ein Kornspitz verlangt zehn Prozent Mehrwertsteuer, weil der Kornanteil hoch ist“, fügt seine Tochter hinzu. Klingt nach Wissenschaft, ist es im Detail auch. Was bringt es den Kunden? Kostete eine Semmel am 30. Juni noch 55 Cent, so gibt es eine solche in der Leobener Bäckerei am 1. Juli um 53 Cent.

Hohe Investitionen

Damit das ordnungsgemäß schon am Kassenbon steht, mussten die Webers das Kassensystem adaptieren. „Mehr als 2000 Euro haben wir schon investiert, damit wir beispielsweise die Semmel um zwei Cent billiger verkaufen können“, erzählt Patrizia Weber. Es sei alles mit so viel Bürokratie verbunden, was einen unheimlichen Aufwand bedeute. Das Paradoxe daran, wenn jemand eine fertige Käsesemmel oder Buttersemmel kauft, gilt wieder die 10 Prozent Mehrwertsteuer.

„Für uns ist das alles ein unglaublich großer Mehraufwand, der nicht nur Geld, sondern auch Nerven kostet“, betonen die Webers. Sorge habe Patrizia Weber auch, wenn einmal etwas falsch eingegeben werde. „Man muss wirklich ganz genau darauf schauen, wie man was eingibt. Das liegt ja in unserer Verantwortung. Da könnte es dann passieren, dass wir vom Finanzamt eine Strafe bekommen, denn dieses ist für die für die korrekte Mehrwertsteuerabwicklung zuständig“, betont die Unternehmerin.

Großen Mehraufwand gebe es auch für die Buchhaltung, „die ja auch alles auseinander dividieren muss. Das ist ein weiterer zeitlicher Aufwand, der uns als Auftraggeber wieder mehr kostet“, bringt es Patrizia Weber auf den Punkt. Apropos Kosten. Für die Kundinnen und Kunden bewegt sich die Senkung der Mehrwertsteuer im niedrigen Cent-Bereich. „Also ehrlich, mir wird das wahrscheinlich gar nicht auffallen“, betont eine Frau vor dem Geschäft.