Gleich vierfachen Nachwuchs gibt es bei den Europäischen Wildkatzen am Wilden Berg in Mautern. Wildkatze Vroni hat vier Jungtiere zur Welt gebracht. Gemeinsam mit Kater Silvester kümmert sie sich nun fürsorglich um den Nachwuchs.

Die Vierlinge sind mittlerweile bereits fünf Wochen alt, ihr Geschlecht ist aber noch nicht bekannt. „Noch verbringen sie viel Zeit in ihrem geschützten Wurfplatz, wagen sich aber zunehmend ins Freie und erkunden neugierig ihre Umgebung“, so Sonja Gollenz, zoologische Leitung am Wilden Berg.

Die Wildkatzen erkunden bereits ihre Umgebung © Tintimax

Überhaupt sei die Geburt von vier Wildkatzen etwas „ganz Besonderes“. Die Europäische Wildkatze galt in Österreich über Jahrzehnte als ausgestorben beziehungsweise verschollen. Heute zählt sie zu den seltenen heimischen Wildtierarten. „Umso mehr freut es uns, dass sich Vroni so fürsorglich um ihren Nachwuchs kümmert und sich die Jungtiere prächtig entwickeln“, so Gollenz.

Besucherinnen und Besucher können die Wildkatzen derzeit mit etwas Geduld bei ihren ersten Streifzügen beobachten.