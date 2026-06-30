Es war knapp. Ganz knapp. Und doch hat es das österreichische Nationalteam in letzter Sekunde geschafft, bei der Fußball-WM in die K.-o.-Phase zu kommen. Am Donnerstag wird Österreich gegen Spanien – den amtierenden Europameister – in Los Angeles spielen. Wer das Match hierzulande im Bezirk Leoben in passender Gesellschaft sehen möchte, hat mehrere Möglichkeiten (kein Anspruch auf Vollständigkeit).

Etwa direkt am Leobener Hauptplatz: Dieser verwandelt sich am Donnerstag nämlich wieder in eine „stimmungsvolle Fanmeile“, wie das Citymanagement Leoben verrät. Auf einer großen LED-Videowall können Besucherinnen und Besucher das WM-Duell gemeinsam verfolgen und die österreichische Mannschaft anfeuern. Die Veranstaltung findet mit Unterstützung der Stadt Leoben sowie des Tourismusverbandes Erzberg Leoben bei freiem Eintritt ab 21 Uhr statt. Seitens des Citymanagements wird betont, dass im Vorfeld keine Tischreservierungen möglich seien.

Eigener Sessel garantiert Sitzplatz

Ebenso in Leoben, aber in kleinerem Rahmen, bietet auch das Hotel der Greif ein Public Viewing an. Direkt im Hofgarten wird das Spiel übertragen. Wer im Österreich-Shirt kommt, erhalte ein Freigetränk, wird informiert. Hier ist es möglich, einen Platz zu reservieren. Der Landgasthof Erlsbacher veranstaltet auf seiner Stockbahn ein Public Viewing.

In Trofaiach wird das Sechzehntelfinale gegen Spanien im Stadtpark auf einer großen Leinwand gezeigt. Organisiert wird die Veranstaltung von den Stadtwerken Trofaiach, für die Versorgung während des Spiels ist die Chillerei zuständig. Erlaubt ist im Stadtpark außerdem, seinen eigenen Sessel oder Campingstuhl mitzubringen. Bei schlechtem Wetter wird in den StadtKULTURsaal ausgewichen. Das 8790er-Pub, ehemals Marampa-Pub, bietet in Eisenerz die Möglichkeit, das Spiel mit anderen Fußballfans anzuschauen. Das Pub ist an diesem Tag bereits ab 18 Uhr geöffnet.