Der Waldbrand im Bereich der Waisacher Alm beziehungsweise der Grafenweger Höhe beschäftigt die Einsatzkräfte auch einen Tag nach dem Ausbruch. Gegen 16.10 Uhr war am Dienstag Alarm ausgelöst worden, nachdem ein aufmerksamer Almbesucher von der Emberger Alm aus eine Rauchsäule entdeckt und über den Notruf 122 gemeldet hatte. Der Brandherd konnte schließlich südlich der Grafenweger Höhe im Gemeindegebiet Gitschtal auf rund 980 Metern Seehöhe in unwegsamem Gelände lokalisiert werden. Betroffen war nach aktuellen Vermessungen eine Waldfläche von knapp einem Hektar. Ursprünglich war von rund 1,5 Hektar die Rede.

Brand unter Kontrolle

Insgesamt standen am Dienstag 15 Feuerwehren mit rund 120 bis 130 Einsatzkräften aus den Bezirken Spittal und Hermagor im Einsatz. Unterstützt wurden sie von zwei Hubschraubern des Bundesministeriums für Inneres, den Bundesforsten sowie dem Waldbrandunterstützungselement des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des steilen Geländes besonders schwierig. Mit Löschrucksäcken, Schanzwerkzeugen und Löschleitungen wurde der Brand bekämpft, zusätzlich installierten die Einsatzkräfte entlang der Brandflanken eine Sprinkleranlage, um ein Wiederaufflammen in den Nachtstunden zu verhindern.

Nach Einrichtung einer Brandwache konnten die Feuerwehren gegen 23 Uhr abrücken. Seit Mittwochfrüh sind jedoch erneut zehn Feuerwehrfahrzeuge mit rund 70 Einsatzkräften aus beiden Bezirken vor Ort. Gemeinsam mit den Bundesforsten werden Glutnester abgelöscht und der Waldboden umgegraben. „Der Brand ist unter Kontrolle, Brand aus kann aber noch nicht gegeben werden“, erklärt der Abschnittsfeuerwehrkommandant des Oberen Drautals, Christian Kalser. Die Nachlöscharbeiten werden so lange fortgesetzt, bis keine Glutnester mehr vorhanden sind. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.