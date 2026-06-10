Die Wetterwarnungen waren offenbar nicht unbegründet. Wie seit Tagen von den Meteorologen angekündigt, brachte ein Wetterumschwung mit einer Kaltfront in Kombination mit einem Italien-Tief Starkregen, Gewitter und Sturmböen nach Kärnten und Osttirol.

Wie Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) der Kleinen Zeitung am Mittwoch gegen 21.45 Uhr mitteilte, verursachte das Unwetter bereits zahlreiche Einsätze der Feuerwehr: „Abgesehen vom Bezirk Hermagor gab und gibt es überall Alarmierungen.“ Bisweilen wurden 58 Einsätze verzeichnet, sie reichen von Überschwemmungen bis zu umgestürzten Strommasten. Stromausfälle werden aus den Bezirken Klagenfurt-Land, St. Veit an der Glan und Völkermarkt gemeldet.

Über die Höhe der Schäden und ob Personen verletzt wurden, war bis Redaktionsschluss noch nichts bekannt.