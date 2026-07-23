Leonie Katholnig

Regionalbüro Oberkärnten

Geboren und aufgewachsen in der Gemeinde Weißenstein. Ihre Leidenschaft für die deutsche Sprache hat sie dazu gebracht, Germanistik an der Karl-Franzens-Universität in Graz zu studieren. Durch die Lehrredaktion der Kleinen Zeitung kam sie mit dem Journalismus in Berührung. Seit Juli 2023 ist sie Redakteurin im Regionalbüro Oberkärnten. In ihrer Freizeit engagiert sie sich aktiv im heimischen Vereinsleben, bei der GTMK Weißenstein, bei der Feuerwehr Kellerberg, beim Tennisclub Töplitsch, bei der ATG sowie bei der Zechgemeinschaft Kellerberg/Stadelbach. Wenn es ihr noch gelingt, etwas freie Zeit zu finden, zieht es sie gerne in die Berge.