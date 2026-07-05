Seit nun fast dreizehn Jahren engagiert sich der gebürtige Nußdorf-Debanter Michael Tribelnig ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Zum Rettungsdienst kam der heute 32-Jährige im Dezember 2013 über seinen Zivildienst. Geblieben ist er aus Überzeugung – und mit großem Engagement. Neben seinem Beruf in einem Ingenieurbüro für Prozess- und Anlagenplanung in der Pharmaindustrie hat er sich laufend weitergebildet. Nach der Ausbildung zum Einsatzfahrer absolvierte er 2018 die Ausbildung zum Notfallsanitäter, später folgten auch die Notkompetenzen für Arzneimittellehre und für Venenzugang und Infusion.

Heute versieht Tribelnig seinen Dienst als Notfallsanitäter in der Notfallrettung und im Krankentransport in Lienz. Zusätzlich ist er in Hall in Tirol auf dem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Zwei- bis dreimal im Monat fährt er dafür nach Lienz – obwohl er längst in Innsbruck lebt. Seine Heimatbesuche verbindet er bewusst mit ehrenamtlichen Diensten. „Es ist zum einen eine sehr angenehme Abwechslung, zwischendurch auch etwas Soziales zu machen. Und wir haben eine sehr tolle Kameradschaft, die das Ehrenamt noch schöner macht. Hier haben sich auch enge Freundschaften entwickelt“, erzählt er.

Helfen gibt etwas zurück

Für Tribelnig bedeutet das Ehrenamt weit mehr als nur Dienst zu leisten. „Man macht einen Dienst an der Gesellschaft und gibt auch etwas zurück. Wenn man jemanden helfen konnte, hat man ein sehr angenehmes Gefühl.“ Dass die Arbeit in der Notfallrettung auch belastende Seiten hat, verschweigt er nicht. Vor allem zu Beginn seiner Laufbahn hätten ihn schwere Verkehrsunfälle oder lebensbedrohliche Einsätze gefordert. „Bei den ersten gröberen Fällen hat man durchaus einmal schlucken müssen“, sagt er offen.

Um solche Erlebnisse zu verarbeiten, werde jeder Einsatz gemeinsam nachbesprochen. Zusätzlich stehen speziell ausgebildete Peer-Betreuer zur Verfügung, die Einsatzkräfte nach besonders belastenden Ereignissen begleiten. „Wichtig ist einfach, mit Leuten zu reden. Verdrängen ist sicherlich die schlechteste Idee.“

Für seine Dienste beim Roten Kreuz pendelt Michael Tribelnig von Innsbruck in seine Heimat nach Osttirol © KK/Privat

Ausgleich in der Natur

Wenn neben Beruf und Ehrenamt Zeit bleibt, verbringt der Osttiroler sie am liebsten in der Natur. Radfahren, Skitouren, Klettersteige, Paragleiten oder andere sportliche Aktivitäten sorgen für Ausgleich. Auch zur Gitarre greift er gerne. Dass er regelmäßig von Innsbruck nach Lienz fährt, um ehrenamtlich Dienst zu machen, ist für ihn selbstverständlich. Denn für Tribelnig ist Helfen keine Frage der Entfernung, sondern der Einstellung.