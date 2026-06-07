Wenn Menschen in den Osttiroler Bergen vermisst werden, ist Helena Frischmann oft mit dabei. An ihrer Seite: Rettungshund Bari, dessen feine Nase dort weiterhilft, wo Suchtrupps an ihre Grenzen stoßen. Die 27-Jährige aus Tessenberg engagiert sich ehrenamtlich bei der Bergrettung Lienz und hat sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt. „Es hat mich immer schon interessiert, in den Bergen zu sein. Die Bergrettung hat mich schon als Jugendliche fasziniert“, erzählt Frischmann. Die gebürtige Ötztalerin trat bereits mit 19 Jahren der Bergrettung Umhausen bei. Nach einer Schnupperübung war für sie klar: „Als ich gesehen habe, was gemacht wird, hat es mir gleich voll getaugt.“

Vertrauen, Training und Teamarbeit: Helena Frischmann und Bari haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen © KK/Privat

Gemeinsam im Einsatz

Seit 2017 engagiert sie sich ehrenamtlich. Vor dreieinhalb Jahren zog sie ihrem Freund nach Osttirol nach und wechselte zur Ortsstelle Lienz. Die Optikermeisterin erfüllte sich dort auch einen lang gehegten Wunsch: die Arbeit mit einem Rettungshund. „Schon immer wollte ich einen Hund haben, beruflich ließ sich das jedoch lange nicht mit meinem Alltag vereinbaren“, erzählt sie. Nach Gesprächen mit erfahrenen Hundeführern entschied sie sich gemeinsam mit ihrem Freund für einen Hund. Für Frischmann stand von Anfang an fest, die Rettungshundearbeit bei der Bergrettung auszuprobieren.

Mit ihrem Golden Retriever Bari, der im September drei Jahre alt wird, begann eine intensive Ausbildungszeit. Mitte Mai absolvierten die beiden ihren letzten Kurs. „Seitdem sind wir für Sommer und Winter, also das ganze Jahr, einsatzbereit.“ Besonders fasziniert sie die Entwicklung ihres vierbeinigen Partners. „Während der Ausbildung siehst du von Übung zu Übung, wie viel weitergeht.“ Die Motivation des Hundes und die enge Bindung zwischen Mensch und Tier seien etwas Besonderes.

Seit Mai sind die beiden ganzjährig einsatzbereit © KK/Privat

Zusammenhalt und Kameradschaft

Doch die Bergrettung bringt nicht nur schöne Momente mit sich. Gerade in ihren ersten Jahren musste Frischmann schwierige Einsätze verarbeiten. Mehrere Todesfälle von jungen Menschen in ihrem Alter prägten sie nachhaltig. „Da habe ich schon ein paar Jahre gebraucht, dass mich solche Sachen nicht mehr so belasten.“ Gleichzeitig erlebt sie immer wieder die positiven Seiten ihrer Arbeit. Besonders dann, wenn Suchaktionen gut ausgehen und vermisste Personen wohlbehalten gefunden werden. „Dann ist am Ende des Tages wieder alles gut gegangen“, sagt sie.

Was sie seit Jahren motiviert, ist vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Bergrettung. „Die Kameradschaft macht für mich das Ehrenamt aus.“ Gerade nach belastenden Einsätzen sei es wichtig, Menschen an der Seite zu haben, die ähnliche Erfahrungen teilen. Abseits der Einsätze verbringt Helena Frischmann ihre Freizeit am liebsten in den Bergen – beim Wandern, Klettern oder Radfahren.