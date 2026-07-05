„Es ist, als hätte man mir einen Fuß amputiert. Man lebt weiter, aber es ist nicht mehr das Leben, das es einmal war.“ Mit diesen Worten beschreibt Marika Lagger-Pöllinger den Verlust ihres Sohnes. In der aktuellen Folge des Podcasts „Zwei Momente. Ein Leben“ spricht die Kärntner SPÖ-Landesrätin mit Marcel Resch, Obmann des Vereins „Steirer mit Herz“, über den schmerzhaftesten Einschnitt ihres Lebens.

Vor zwölf Jahren nahm sich ihr Sohn Elias im Alter von nur 16 Jahren das Leben. Erst später wurde bekannt, dass der Jugendliche zuvor Opfer von Cybermobbing gewesen war und offenbar keinen anderen Ausweg mehr sah. Bereits in früheren Interviews hatte Lagger-Pöllinger offen über den Tod ihres Sohnes gesprochen.

„Der Podcast soll keine politische Werbung sein, sondern ein Gespräch mit einer betroffenen Mutter“, unterstreicht Resch. Seit 2016 gibt es den Verein mit Sitz in der Südsteiermark, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Spenden für kranke Kinder und Jugendliche zu sammeln. Heuer wurden die Video-Podcasts zu verschiedensten Themen ins Leben gerufen. Resch: „Ich hatte über Umwege von der Geschichte von Frau Lagger-Pöllinger gehört und finde, dass das Thema ,Hass im Netz‘ ein wichtiges ist.“

Massiver Druck im digitalen Raum

Im Gespräch schildert die betroffene Mutter die lange Suche nach Antworten. Erst durch das Auslesen von Handy und Laptop sei für die Familie sichtbar geworden, welchem massiven Druck im digitalen Raum Elias ausgesetzt war: „Er hat eigentlich in seinem Leben nur einen einzigen Fehler gemacht, dass er nicht um Hilfe gebeten hat.“

Die aktuelle Podcast-Folge ist laut Resch weit mehr als eine persönliche Geschichte. Sie ist ein eindringlicher Appell an die Gesellschaft, Kinder und Jugendliche zu schützen. Und sie zeigt zugleich, wie ein Weiterleben für die Hinterbliebenen trotz des unermesslichen Verlustes möglich werden kann. „Es war ein berührendes Gespräch“, sagt Resch. Die aktuelle Folge ist seit Sonntag, 9 Uhr, online und auf Youtube, Spotify sowie Apple Podcasts verfügbar.