Es ist die jüngste europäische Marke der Branche, den Vorstandsvorsitz hält Lynn Calder, Technik-Vorstand ist mit Hans-Peter Pessler ein Ex-Magna-Mitarbeiter. Pessler hatte den ersten Anlauf zur Grenadier-Produktion mit Erfolg „geschupft“ – und dann ein Angebot von Sir Jim Ratcliffe erhalten, zu Ineos zu wechseln. Ratcliffe, der Mann, der ein Kunststoff- und Chemieimperium aufgebaut hat, ist Teilhaber des Mercedes-F1-Teams, gibt als Anteilsbesitzer beim Fußballklub Manchester United den Ton an und leistete sich, weil anno dazumal Land Rover den alten Defender einstellte, den milliardenschweren Aufbau einer eigenen Automarke. So viel zur Einordnung.

Es gab viele Pläne, Magna sollte ursprünglich den elektrischen Fusilier bauen, bei der Entwicklung des Grenadier war Magna schon federführend. Aber die Krise hat viele Pläne zerschlagen, Magna ist inzwischen auf der Bank. Danach war es ruhig um Ineos geworden. „Vielleicht sind wir in einem Google-Algorithmus vergraben. Wir haben aber im Q1 unser bestes Ergebnis gehabt“, erzählt Calder im Gespräch.

Warum Magna bei Ineos kein Thema mehr ist

Die Pläne bis 2032 sind groß, man will die Modellpalette rund um den Solospieler Grenadier – dem härtesten Geländewagen, der in kurzer Zeit einen Kultstatus erfahren hat – auf vier Modelle ausbauen. „Wir wollen das aber mit einem Automobilhersteller machen, bei dem wir Teile quasi aus dem Regal kaufen können und an unsere Ansprüche technisch entwickeln und anpassen können. Alle Hersteller teilen sich Antriebseinheiten oder Elektronik. Das wollen wir auch machen, ohne unseren Fokus auf unsere Werte wie die Geländeexpertise zu verlieren.“

Magna in Graz ist dabei eben nicht mehr voll im Spiel. „Wir haben eine sehr starke Beziehung mit Magna, und sie sind kostenintensiv. Mit Magna eine Technologie-Plattform aufzubauen wäre aber der gleiche Weg gewesen wie beim Grenadier. Wir wollen einen anderen Weg einschlagen.“

Der neue Partner von Ineos: Chery?

In der Branche gibt es Gerüchte, dass der neue Partner der chinesische Hersteller Chery sein könnte, der mit seiner eigenen Marke nach Europa drängt. Eine Bestätigung lässt sich Calder nicht entlocken. Fix sei beim nächsten Modell Fusilier, dass man als Antrieb auf die Range-Extender-Technik setzen werde, eine reine E-Variante werde überlegt. Die nächsten beiden Modelle würden sich sowohl in der Größenordnung unterscheiden als auch im Ansatz – der Grenadier bleibe die Hardcore-Geländeversion, darunter werde es leichte Abstufungen geben. Genauso wie andere Hersteller hat Ineos natürlich die Militärsparte im Blickfeld.

Gab es mehr Schwierigkeiten als erwartet die Marke aufzubauen? „Das bestätige ich zu 100 Prozent, die Zeit, in der wir eingestiegen sind, hatte alles an Schwierigkeiten, aber das hat uns auch extrem resilient gemacht.“ Das Projekt sei aber nicht in Gefahr. „Jim Ratcliffe steht mehr hinter dem Projekt als je zuvor, es ist seine Vision, der wir eine Gestalt geben wollen.“