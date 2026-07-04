Kurz durchatmen. Die Hitzewelle ist vorbei, zumindest vorerst. Hannes Rieder von der GeoSphere Austria sagt: „Die kommenden Tage bringen vor allem im Süden der Steiermark angenehm sommerliche Tage“. Die großen Sprünge über die 30-Grad-Marke sind jedoch nicht zu erwarten. „Den Lotto-Sechser für Freibäder wird es nächste Woche nicht geben“, so der Meteorologe.

Während es im Süden des Bundeslandes angenehm warm mit bis zu 29 Grad wird, bringt eine Nordwestströmung vor allem in die Obersteiermark eine spürbare Abkühlung. Der Sonntag ist demnach unbeständig. Spätestens ab Mittag muss in der Obersteiermark mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden. In höheren Lagen soll auch der Wind intensiver wehen.

Kurze Kaltfront

Dieser Trend setzt sich zu Wochenbeginn fort. Während es im Süden der Jahreszeit entsprechend warm bleibt, gibt es vereinzelt Regenschauer in der Obersteiermark. Vor allem in der Nacht kühlt es spürbar ab. In Zeltweg und Neumarkt sind gar nur neun Grad in den Nachtstunden zu erwarten.

Immer wieder ziehen aus Nordwesten kompakte Wolken durch und auch ein paar Schauer sind dabei. Am dichtesten sind die Wolken in der nördlichen Obersteiermark und dort ziehen auch von Beginn an immer wieder Regenschauer durch. Am Montag ist dann auch im Süden des Landes mit Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen gehen abermals etwas zurück, in Mariazell werden 20 Grad erwartet, in Leibnitz 27 Grad Celsius.

Rieder erwartet auch für den Dienstag sommerliche Temperaturen mit einigen „Störfaktoren“. In der Obersteiermark stauen sich abermals dichte Wolken zusammen, die den ein oder anderen Schauer bringen können. „Aber auch in südlichen und südöstlichen Landesteilen dürften sich mitunter Gewitter bilden.“ Der Wind bleibt zudem lebhaft. Hintergrund: Über Westeuropa hat sich Hoch „Jochen“ festgesetzt. Österreich ist am Rand des Hochdruckgebiets, und da ist es generell wechselhaft.

Hitze könnte zurückkehren

„Am Mittwoch kommt wirklich eine Kaltfront, die kurzzeitig zu mehreren Regenschauern führt, kurz darauf zeigt sich aber wieder die Sonne“, so Rieder. Vor allem im Süden bleibe es länger sonnig. Breite Unwetter sind laut Prognosemodellen keine zu erwarten. „Das Wetter ist sehr harmonisch, mit kühlen Nächten und moderater Hitze am Tag“, so Rieder.

Die Hitzewelle ist also vorerst ausgestanden. Die Prognosemodelle deuten aber darauf hin, dass es in der ersten Ferienwoche der Steiermark wieder heiß wird und die Thermometer die 30-Grad-Celsius-Marke locker überspringen. Mit Sicherheit lässt sich das aber noch nicht prognostizieren.