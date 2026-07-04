Biblisch könnte es bald in Pörtschach zugehen. Dort soll man nicht nur in den Wörthersee eintauchen, sondern auch über ihn gehen können. Das wünscht sich zumindest SPÖ-Gemeindevorstand Mario Gappnig, der entsprechende Pläne schmiedet.

Nur der See alleine reiche nicht mehr aus, um touristisch punkten zu können. Das bekommt die 3000-Einwohner-Gemeinde, die neidisch nach Velden oder Klagenfurt blickt, seit Jahren zu spüren. Um auf der touristischen Landkarte sichtbarer zu werden, setzt Gappnig auf eine neue „künstlerische Illusion“ neben dem Pavillon auf der Halbinsel. Seine Idee: Steinplatten, die in einem Halbkreis im See aneinandergereiht werden und einen kurzen Weg bilden. Ist der Wasserstand hoch, entsteht der Eindruck, man gehe über das Wasser.

Fotomotiv für Jugendliche und Hochzeitspaare

„Das soll viele Jugendliche auf die Halbinsel locken, aber auch Hochzeitspaare, die auf der Halbinsel getraut werden, könnten dieses Motiv nutzen“, lautet Gappnigs Hoffnung, Bilder aus Pörtschach in die Welt zu tragen. Ökologische Aspekte dürfen nicht in den Hintergrund geraten. Wer die Realisierung zahlen soll und wie viel diese kosten könnte, könne Gappnig nicht sagen.

An der Gemeindespitze ist die Idee noch nicht angekommen. Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) wisse vom Projekt nichts. „Es ist immer super, wenn man sich mit guten Ideen einbringt“, findet sie zumindest lobende Worte für Gappnig. Pörtschach habe in dem Fall aber ohnehin wenig Mitspracherecht. „Wichtig ist, was die Bundesforste dazu sagen.“ Auch dort schlug Gappnigs Steinweg noch nicht auf. Eine Einschätzung zur Machbarkeit und Einfluss auf die Ökologie des Wörthersees können die Bundesforste daher nicht abgeben. Die Idee existiert somit höchstens am Papier, Gappnig kündigt aber Gespräche an.

Schon einmal machte er mit der Idee eines großen Spazierwegs quer über den Wörthersee auf sich aufmerksam. Die Suche nach Sponsoren endete vorerst nicht erfolgreich, der Steg über den See ging baden. „Im Moment haben die Menschen andere Sorgen, deshalb verschieben wir die Idee“, sagt Gappnig. Vor zehn Jahren diskutierte man in Pörtschach auch über eine Seilbahn über den See, auf den gegenüberliegenden Pyramidenkogel. Eine Diskussion darüber flammte im vergangenen Dezember kurz auf, ebbte ähnlich schnell aber wieder ab.