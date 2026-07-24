Margot Jeitler

Redakteurin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld

Als Grenzlandkind mit einer Mischung aus Kernöl und burgenländischer Mehlspeis‘ in den Adern im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld aufgewachsen; am Schoß der herzallerliebsten Oma die Liebe zu Geschichten und Gschichtln entfacht bekommen und davon zum Lehramtsstudium (Geschichte und Englisch) angestachtelt worden; seit 2023 im Regionaljournalismus unterwegs, erst für eine Wochenzeitung und seit Mai 2026 für die Kleine Zeitung Hartberg-Fürstenfeld.