Wie vergangene Woche bekannt geworden ist, bekommt die Therme Loipersdorf einen neuen Miteigentümer: Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) übernimmt – vorbehaltlich, dass die Kartellbehörde grünes Licht gibt – die Anteile der bisherigen Mitgesellschafterin SHR und damit ein Drittel des Thermenresorts. Philip Borckenstein-Quirini bleibt Geschäftsführer. Ein Gespräch über große Player, oststeirische Wurzeln und einen Schafkäsestand am Thermenparkplatz.

Philip Borckenstein-Quirini ist seit 2017 Geschäftsführer der Therme Loipersdorf © Jürgen Fuchs

Neue Gästesegmente durch Vertriebskraft

Seit Corona setzt die Therme verstärkt auf Erlebnisse und Events © Gerald Hirt

Schafkäse und andere Wurzeln