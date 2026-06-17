Durch das Traumtor von Romano Schmid beim 3:1-Sieg Österreichs gegen Jordanien wurde Andreas Herzog seinen Status als bislang letzter WM-Torschütze des Landes los, nach der Partie hatte die ÖFB-Legende aber dennoch allen Grund für gute Laune. Das Resümee des ORF-Experten zu Österreichs erstem WM-Sieg seit 36 Jahren bekamen dann auch all jene zu sehen, die sich das Spiel via ORF On angeschaut haben – oder besser, anschauen wollten. Denn im zweiten Durchgang gab es Schwierigkeiten mit dem Livestream, erst mit Schlusspfiff konnten die Probleme behoben werden.

Probleme hatte auch das ÖFB-Team mit den Jordaniern, die der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick alles abverlangten. „Wir haben sie stark erwartet, aber Jordanien hat noch einen Ticken besser gespielt als erwartet“, sagte Rangnick nach dem Sieg, der auf dem Spielbericht mit einem 3:1 dennoch komfortabel ausfiel. „Es hat erst einmal einen österreichischen WM-Sieg gegeben mit zwei Toren oder mehr Differenz“, erzählte ORF-Moderator Rainer Pariasek. „Das war 1954 beim 5:0 gegen Tschechien.“ Herzog ließ sich die Chance nicht nehmen und sagte neckisch: „1954 weiß ich nicht, das hast du glaube ich schon live mitbekommen, ich war da noch nicht auf der Welt.“ Pariasek entgegnete daraufhin lachend im TV: „Du bist ein schöner Trottel!“

Dass Pariasek nicht wirklich live dabei gewesen ist, zeigt ein kurzer Faktencheck: Denn das 5:0 gegen die Tschechoslowakei war zwar Österreichs höchster WM-Sieg, aber nicht der bislang einzige mit zwei oder mehr Toren Unterschied. Ebenso 1954 siegte das ÖFB-Team bei der legendären „Hitzeschlacht von Lausanne“ mit 7:5 gegen die Schweiz, was bis heute das torreichste Spiel in der WM-Geschichte darstellt. Im Spiel um Platz drei gab es im selben Jahr zudem ein 3:1 gegen Uruguay. Gegen Algerien, Österreichs letzten Gruppengegner in der heurigen WM-Auflage, gab es 1982 außerdem ein 2:0. Zunächst wartet am Montag auf Österreich aber das Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien, der dank eines Hattricks von Lionel Messi Algerien zum Auftakt mit 3:0 besiegt hat. Auch Herzog weiß: „Die Argentinier werden sich vor uns nicht in die Hose machen.“