Wer kennt sie nicht, die kleinen Lastendreiräder, die immer öfter in Gemeinden, auf Firmengeländen oder Bauernhöfen durch die Gegend fahren. Viele Betriebe nutzen die anmeldefreien, elektrisch betriebenen Tuk-Tuks für kurze Transportwege. Auch der Hatzendorfer Franz Matzhold ist auf den Geschmack gekommen und vertreibt seit 2021 Elektro-Fahrzeuge der chinesischen Marke Jinpeng.

Vom Gebrauchtwagen zum E-Tuk-Tuk

Dabei sei das nicht unbedingt von langer Hand geplant gewesen, sagt Matzhold. Seit 1999 ist er im Fahrzeughandel selbstständig. Doch nachdem er mit seinem Fokus auf dem Gebrauchtwagenmarkt schwächelte und die Konkurrenz ausbaute, musste er umdenken. „Ein Freund importiert seit Jahren aus China und fragte 2021, ob ich nicht einmal ein E-Tuk-Tuk verkaufen wolle“, erzählt Matzhold.

Innerhalb eines Monats habe er zehn Lastendreiräder verkauft und von da an war klar, dass es hier einen Markt dafür gibt. Heute verkauft er rund 350 E-Tuk-Tuks pro Jahr, wobei es nicht nur die klassische Variante als Dreirad gibt, sondern auch Modelle, die an die Piaggio Ape oder die sogenannten Mopedautos erinnern. Also Fahrzeuge, die auch überdacht sind, über zwei Sitze oder Rückfahrkamera verfügen und teils auch 45 km/h fahren können, wenn man sie anmeldet.

Alternative für ältere Menschen

Dass diese kleinen Elektrofahrzeuge derzeit so beliebt sind, liegt für Matzhold an den vielen Verwendungszwecken. Seine Kunden nutzen sie für kleine, private Transporte in der Nachbarschaft, als mobile Kaffeebar oder einfach im Stadtverkehr: „Manche haben den Führerschein abgegeben, dann ist die Mobilität von heute auf morgen weg“, berichtet er von älteren Kunden, denen er mit der Zustellung des E-Tuk-Tuks eine Freude macht.

E-Tuk-Tuk im Videocall repariert

Außerdem seien die Fahrzeuge gut gebaut und gerade im Vergleich zu einem Verbrenner ganz leicht zu reparieren. „Wenn etwas zu richten ist, machen wir das selbst oder geben eine Anleitung per Videocall“, erklärt der Hatzendorfer, denn seine Tuk-Tuks verkauft er auch nach Vorarlberg oder Kroatien. Sein Steckenpferd im Gebrauchtwagenhandel mit Werkstatt betreibt Matzhold nach wie vor. Im ganzen Unternehmen hat er drei Mitarbeiter.

Von Verkauf über Buchhaltung bis zum Online-Auftritt macht er jedoch viel selbst und ist damit sechs Tage die Woche gut beschäftigt. Als Ausgleich verbringt er gern Zeit mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind: „Der Sonntag ist mir heilig.“