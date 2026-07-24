Jonas Rettenegger

Redakteur Regionalredaktion Feldbach

Jahrgang 1999, aufgewachsen im „Innergebirg“ in Salzburg. Für das Studium „Journalismus und PR“ in die Steiermark übersiedelt, wo dann im Zuge des Studiums auch die ersten Schritte im Journalismus getätigt wurden. Stationen waren unter anderen die Wiener Zeitung, das Fleisch Magazin, das Magazin 5komma5sinne oder der Blog Fräulein Flora. Zusätzlich Mitbegründer des TikTok-Accounts „geschichte.oida“. Seit 2023 als Redakteur in den Bezirken Südoststeiermark und Jennersdorf unterwegs. Liebt spannende Lektüren, kulinarische Experimente und die Berge, mit sowie ohne Schnee.