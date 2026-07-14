Robert Lenhard

Teamleiter Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg, Stv. Ressortleiter Regionalredaktionen Steiermark

Jahrgang 1981, geboren, aufgewachsen und wohnhaft in der Südsteiermark. Seit 2003 Mitarbeiter der Regionalredaktion Süd- und Südweststeiermark in Leibnitz. Mittlerweile Leiter der Redaktion in Leibnitz und stellvertretender Ressortleiter der Regionalredaktionen in der Steiermark. Themenschwerpunkte: Aktuelle Nachrichten, Hintergrundinfos und Analysen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg; Fokus auf Regionalpolitik, Chronik, Tourismus und (Land)Wirtschaft.