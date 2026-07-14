Thomas Pilch

Ressortleiter Regionalredaktionen Steiermark

Jahrgang 1977, aufgewachsen und zur Schule gegangen im oststeirischen Gleisdorf. Während des Studiums (Anglistik und Amerikanistik / Fächerbündel „Bühne, Film und andere Medien“) 1997 als Freelancer bei der Kleinen Zeitung angeheuert - eine gleichermaßen spannende wie intensive Zeit: Ohne Nachtarbeit und viel Kaffee wären viele Beiträge damals nicht auf den Boden zu bringen gewesen. Ab 2002 Redakteur in der Regionalredaktion Hartberg. Begeistert von Geschichten, die die Steirerinnen und Steirer in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld berühren. Angetrieben vom Wunsch, hinter die Kulissen zu schauen. Leitet seit 2017 das Regionalressort der Kleinen Zeitung mit Redaktionen in neun steirischen Bezirksstädten.